Florian Silbereisen: Jetzt ist klar – der Sänger ist gar nicht...

Das Coronavirus hat in diesem Jahr so einige Pläne durcheinandergewürfelt. So auch die von „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen. Der Sänger wollte auf große Tournee gehen, hatte TV-Shows mit Tausenden Zuschauern geplant. Doch dann kam Corona.

Und zerstörte damit auch die „Traumschiff“-Pläne des Superstars. So sollte Florian Silbereisen auf hoher See für die neuen Ausgaben des ZDF-Luxusdampfers gefilmt werden.

Doch nun wird klar: Auch beim „Traumschiff“ ist nicht alles so gelaufen, wie noch vor Corona geplant.

Florian Silbereisen: Kurswechsel bei „Traumschiff“-Dreharbeiten zu Seychellen

Bereits im Februar wurden die Landes-Szenen mit Florian Silbereisen und dem Rest der Crew abgedreht, jetzt stehen nur noch die auf dem Kreuzfahrtschiff „MS Amadea“ an. Allerdings nicht wie erwartet auf den Seychellen, sondern auf einer Werft im Bremerhavener Kaiserhafen, wie der Sender ZDF gegenüber spot on news mitteilte.

Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän. Foto: picture alliance/dpa

+++ Florian Silbereisen: Tolle Neuigkeiten für den Schlagerstar! „Jetzt hat ...“ +++

Soll heißen: Florian Silbereisen ist derzeit gar nicht im Indischen Ozean, um in seine sympathische Kapitänsrolle zu schlüpfen, sondern an der Nordsee. Geplant sind laut ZDF zehn bis zwölf Drehtage. Grund für diese jetzige „Notlösung“ war eine vorherige Corona bedingte Drehpause.

+++ Florian Silbereisen liefert bewegendes Geständnis: „Du hast für mich ...“ +++

Harald Schmidt bei Dreharbeiten mit Florian Silbereisen nicht dabei

Nur ein bekanntes Gesicht soll aktuell nicht zu den Nachhol-Dreharbeiten dazugestoßen sein: Harald Schmidt. Bereits seit 2008 ist der Moderator in der Rolle des Kreuzfahrtdirektors Oskar Schifferle im ZDF zu sehen.

Warum also ist er derzeit nicht in Bremerhaven dabei?

----------------------

Weitere Traumschiff-News:

+++ „Traumschiff“: Schock! Ausgerechnet ER hört jetzt auf – Fans erschüttert: „Ohhh NEIN!“ +++

+++ Traumschiff: Unglaublich! Trotz Coronakrise wird an Bord noch ... +++

+++ „Traumschiff“: Schlimmes Foto vom Set aufgetaucht – ist Florian Silbereisen etwa...? +++

----------------------

„Harald Schmidt hat zum Zeitpunkt der Dreharbeiten leider anderweitige Verpflichtungen. Er wird aber definitiv als Kreuzfahrtdirektor mit an Bord sein“, so der Sender weiter.

Foto: dpa

---------------

Das ist das Traumschiff:

Das Traumschiff ist eine Fernsehreihe des ZDF

Sie wird seit 1981 produziert

Die Idee stammt von Wolfgang Rademann

Seit 2019 spielt Florian Silbereisen die Rolle des Kapitäns Max Parger

-----------------

Florian Silbereisen: Neues Musikprojekt im Juli

Immerhin: Die Szenen werden rechtzeitig im Kasten sein, wenn Florian Silbereisen sich seinem nächsten großen Projekt widmet – seiner neuen Schlagershow.

+++ Kreuzfahrt: Passagier storniert seine Schiffsreise – doch dann wird er bitter enttäuscht +++

„Schlager, Stars & Sterne – Die Sommerparty” wird am 25. Juli 2020 in der ARD zu sehen sein. Location und Gästeliste sind bislang noch nicht bekannt. Aber wer weiß, vielleicht hat der Musiker und Moderator nach den Dreharbeiten in Bremerhaven ja Gefallen daran gefunden, auch bei seiner nächsten groß angekündigten Musikshow erneut deutsche Nordseeluft einzuatmen.