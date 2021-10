Florian Silbereisen bricht sein Schweigen über Helene Fischer – DAS ahnte niemand

An DIESER Nachricht kam niemand vorbei: Schlagerqueen Helene Fischer ist schwanger mit ihrem ersten Kind. Die süße Neuigkeit schlug hierzulande ein wie eine Bombe. Was sich viele Fans aber fragten: Wie ergeht es ihrem Ex Florian Silbereisen wohl damit?

Die Antwort darauf gibt es jetzt!

Florian Silbereisen meldet sich erstmals zu den Baby-News seiner Ex-Freundin zu Wort. Und hat eine ganz klare Meinung.

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre ein Paar. Foto: imago images / Sven Simon

Florian Silbereisen bricht Schweigen über Ex Helene Fischer

Am Wochenende stand Florian Silbereisen nach einem Jahr Schlagerboom-Pause endlich wieder in der Dortmunder Westfalenhalle im Rahmen des Schlagerevents auf der Bühne, feierte dort mit seinen Fans und befreundeten Künstlern. Kurzum: Der Schlagerboom war ein voller Erfolg für den Sänger. Von trauriger Stimmung, weil seine Ex Helene von einem anderen Mann, ihrem Tänzer Thomas Seitel, ein Kind erwartet, keine Spur.

---------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

In den Jahren 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

--------------------

Florian Silbereisen: Er wusste es vor allen anderen

„Ich kann Helene und auch Thomas nur ganz herzlich gratulieren und von Herzen das Beste wünschen“, lässt Flori gegenüber der „Bild“ verlauten.

Florian Silbereisen bricht endlich sein Schweigen, wenn es um Helene Fischer geht. Foto: imago images

Was wohl niemand ahnte, weil Florian Silbereisen eben „nur“ der Exfreund ist: Er war einer der Ersten, der von Helene Fischers Schwangerschaft erfuhr. „Alles, was ich ihr dazu sagen möchte, habe ich Helene längst schon vor längerer Zeit im privaten Kreis gesagt. Erfreulicherweise konnten wir unsere Freundschaft immer behalten.“

---------------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen: Dieser Schnappschuss lässt Fanherzen höherschlagen – „Berührendes Foto“

Florian Silbereisen überglücklich – „Gänsehaut“

Florian Silbereisen lässt Bombe platzen: „Darf euch noch etwas verraten“

---------------------

Eigene Kinder könnte sich der 40-Jährige auch durchaus vorstellen – „vielleicht irgendwann“, so Flori zu „Bild“. Dann fehlt dem Single dazu jetzt nur noch eins: eine Frau.

So schön der Schlagerboom für die Fans auch war, eine Sache wurde nach dem Spektakel kritisiert. Hier erfährst du mehr >>>

Helene Fischer: Unglaublich! Endlich gibt es diese Bilder

Was Fans gerade völlig ausflippen lässt, sind besondere Bilder von Helene Fischer. Darauf ist sie nicht allein. Hier mehr >>> (jhe)