Florian Silbereisen: Auftritt bei „Schlagerlovestory“ sorgt für Entsetzen – „Fremdschämen pur“

View this post on Instagram

Streng geheim! Mit dem gesamten FESTE-Team stecken wir mitten in den Vorbereitungen für die nächste große Eurovisionsshow am Samstagabend! Etwas darf ich Euch aber schon verraten: Es wird super romantisch! #SCHLAGERLOVESTORY #LOVE #EUROVISIONSSHOW #DASGROSSEWIEDERSEHEN #PSSST