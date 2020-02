Florian Silbereisen: Nachricht sorgt für Jubelstürme – „Wir haben uns...“

Florian Silbereisen ist ein vielbeschäftigter Mann. Seine TV-Shows, die Dreharbeiten für das Traumschiff, seine eigene Live-Tournee.

Ruhe kehrt beim Ex-Freund von Helene Fischer also eher selten ein. Vermutlich will Florian Silbereisen auch gar keine Ruhe. Der Mann ist ein Wirbelwind, er ist immer gut drauf und brennt für seine Fans.

Florian Silbereisen berührt Fans mit Botschaft

Das bewies Florian Silbereisen auch auf seiner Facebook-Seite. Dort teilte der Schlagerstar nach seinem Auftritt in Mannheim ein Foto, das sein Team bei ausgelassener Feierei auf der Bühne zeigt.

----------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

------------------------------

Neben Florian Silbereisen feiern dort Matthias Reim, Thomas Anders, Ross Antony, Giovanni Zarella oder Marianne Rosenberg. Dazu schreibt Florian Silbereisen in einer emotionalen Botschaft: „Mannheim hat heute wieder gezeigt, wie gut man dort feiern kann. Wir haben uns sehr wohl gefühlt bei Euch! Die nächste Party des Jahres feiern wir am 28. Februar 2020 in Trier. Wer ist mit dabei?“

Florian Silbereisen: Fans brechen in Jubelsturm aus

Klar, dass die Fans bei einer solchen Nachricht in Jubelstürme ausbrechen.

„Ich bin sprachlos. Einfach hammer. Mega geil, danke Flo. Die Show war gigantisch“

„Es war einfach ein toller Abend“

„Es war eine Mega tolle Show, ihr ward alle super und die Stimmung grandios“

„Das war ein mega Schlager- Event...ein wunderschöner toller Abend mit Florian und seinen Gästen...einer besser als der andere“

„War ein richtig mega geiler Abend mit super Stimmung, danke Flori für den schönen Abend“

„Es war ein wunderschöner, atemberaubender Abend“

+++ Florian Silbereisen: Schock für die Fans – er fehlt bei Traumschiff-Dreharbeiten +++

Weiter geht es mir Florian Silbereisens „Schlagerfest.XXL“ also bereits am 28. Februar in Trier. Darauf folgen Auftritte unter anderem in Stuttgart, Oberhausen, Braunschweig, Erfurt, Köln und Hamburg.