Florian Silbereisen kündigt Großes an

Er ist DER Schlager-Star in Deutschland: Florian Silbereisen. Am Samstag wird der Showmaster in der Dortmunder Westfalenhalle auf der Bühne stehen und den „Schlagerboom“ präsentieren.

Klar, dass die Fans da schon ganz heiß sind. Zurecht, wie Florian Silbereisen bestätigt. Auf seiner Facebook-Seite teilt der 38-Jährige schon seit Tagen Bilder von den Aufbauarbeiten in der altehrwürdigen Dortmunder Konzerthalle.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ Florian Silbereisen: Emotionale Botschaft aus Dortmund – „Wenn ich sehe, wie...“ +++

+++ Helene Fischer: Gemeine Demütigung in aller Öffentlichkeit – wieso tut ER das? +++

+++ Schlagerboom: Florian Silbereisen will in Dortmund feiern – doch es gibt ein Problem +++

-------------------------------------

Florian Silbereisen macht heiß auf den „Schlagerboom“

Und heizt damit die Vorfreude der Fans kräftig an: „Sieht das nicht schon toll aus!!! Dabei ist unser Lichtchef noch lange nicht fertig mit dem Programmieren... Lasst Euch überraschen! Schon mal reinschnuppern könnt Ihr am Freitag bei der Generalprobe in der Dortmunder Westfalenhalle und dann natürlich live am Samstag, um 20.15 Uhr im Ersten!“

Die Bühne wirkt auf jeden Fall schon einmal sehr beeindruckend. So werden die Schlagerstars inmitten der Westfalenhalle singen. Beste Sicht von allen Plätzen also.

--------------------------

Diese Stars sind beim „Schlagerboom 2019“ dabei:

Roland Kaiser

Andrea Berg

Kerstin Ott

Howard Carpendale

Marianne Rosenberg

Andreas Gabalier

Maite Kelly

Oli.P

Giovanni Zarella

Pietro Lombardi

The Kelly Family

und viele mehr!

---------------------------

Florian Silbereisen präsentiert am Samstag den Schlagerboom. Foto: ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Und nicht nur die Fans sollen am Samstag beschenkt werden. Auch der Showmaster selbst darf auf große Überraschungen hoffen. So kündigte der MDR an, dass Künstler auftreten werden, von denen Silbereisen selbst noch nichts wisse. Florian Silbereisen: „Mir hat niemand etwas verraten. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, wer mich überraschen wird!“

+++ Howard Carpendale exklusiv: Sänger kündigt Großes bei Florian Silbereisen an – „Das erste Mal...“ +++

Tickets für den „Schlagerboom“

Na, dann dürfen wir ja gespannt sein. Wenn du noch keine Tickets hast, noch gibt es Karten für die Generalprobe am Freitag. Zudem überträgt die ARD die Show live am Samstag (3. November) um 20.15 Uhr.