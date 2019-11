Florian Silbereisen und Helene Fischer vergießen Tränen im TV: „Es ist mir ein großes Bedürfnis...“

Am Samstagabend präsentierte Florian Silbereisen den „Schlagerboom“ aus der Dortmunder Westfalenhalle.

Wir waren für euch natürlich live vor Ort und haben das Schlager-Großevent getickert. Und es gab so einige Highlights. Eines davon geht wohl in die Schlagergeschichte ein.

23.26 Uhr: Nach Helene kann eigentlich kaum noch was kommen. Aber die ARD hat noch einen Pfeil im Köcher. Andreas Gabalier beschließt die Show.

23.17 Uhr: Florian Silbereisen: "Du hast mich atemlos gemacht"

23.14 Uhr: Helene Fischer zu Florian Silbereisen: "Ich wollte unbedingt bei deinem Jubiläum da sein. Es ist mir ein großes Bedürfnis gewesen, hier bei dir zu sein."

23.10 Uhr: DAMIT hatte niemand gerechnet. Plötzlich steht Helene Fischer auf der Bühne. Florian Silbereisen und die Schlagerkönigin umarmen sich lange. Ist das schön.

22.50 Uhr: Kein Künstler wurde bislang so gefeiert wie er: Howard Carpendale. Minutenlang singt das Publikum noch Ti Amo. Ergreifend

22.40 Uhr: Nachdem Right said Fred ihr "Die immer lacht" - sagen wir mal freundlich - neuinterpretiert haben, darf Kerstin Ott nun selbst ran. Besser ist das...

22.10 Uhr: Schade, doch nicht der echte Wolfgang Petry auf der Bühne. Aber das Musical-Ensemble in Begleitung von Klubbb3 ist ja auch schön.

22.05 Uhr: Florian Silbereisen macht auch Werbung für seine Schlagerfest-Tournee im kommenden Jahr. Mit dabei unter anderem: Marianne Rosenberg, Thomas Anders, Oli.P, Giovanni Zarella...

21.52 Uhr: DA IST ER! Dass es Pietro Lombardi noch mal ins ARD-Abendprogramm schafft, hätte er wohl auch nicht gedacht.

21.40 Uhr: Auf sie haben alle gewartet: Andrea Berg. Warum sie einen riesigen Luft-Astronauten auf der Bühne stehen hat, können wir an dieser Stelle leider auch nicht beantworten.

21.35 Uhr: Ein Bayer singt Kölsch, na das kann ja was werden. Macht er aber ordentlich, der Flori

21.05 Uhr: Ein Junge aus dem Pott steht nun auf der Bühne - Tim Peters. Er besingt das Girl ausm Pott, es wohnt übrigens an der A2. Falls es wer genauer wissen will.

20.50 Uhr: Die beiden haben nicht nur den selben Nachnamen, sondern wohl auch den gleichen Friseur. Matthias Reim und sein Sohn Julian.

20.40 Uhr: Er steht nicht mehr im Tor, dafür nun beim Flori. Roman Weidenfeller! Und der macht sich über Flori lustig, weil der FC Bayern überraschenderweise 1:5 gegen Eintracht Frankfurt verloren hat.

20.30 Uhr: Florian Silbereisen ist einfach ein cooler Typ. Während "Die Draufgänger " auf der Bühne stehen, steht der Entertainer im Publikum und macht Selfies.

20.25 Uhr: In einem Kleid, das wohl dem Leuchtturm im Hintergrund nachempfunden ist, steht nun Maite Kelly auf der Bühne. Sie will uns heute Nacht!

20.20 Uhr: Und es geht los. Feuerwerk, Flammen, Florian Silbereisen. Die ARD hat ordentlich aufgefahren.

20.05 Uhr: Uiuiui, diese Buh-Rufe waren nicht zu überhören. Dabei dachte Anheizer Kevin er sei mit einem BVB-Spruch auf der sicheren Seite. Lautstärke wie im BVB-Stadion sollten die Zuschauer erzeugen. Es reichte nur für lautstarke Buh-Rufe.

Als dann Howard Carpendale angestimmt wurde, war die Stimmung jedoch wieder positiv.

19 Uhr: So langsam füllt sich die Westfalenhalle in Dortmund. In etwas mehr als einer Stunde beginnt der Schlagerboom mit Florian Silbereisen.

15 Uhr: Er wird doch nicht etwa? Am Freitagabend veröffentlichte Florian Silbereisen ein kurzes Facebook-Video von den Proben zum "Schlagerboom" in der Dortmunder Westfalenhalle. Und welche Stimme hört man plötzlich aus dem Hintergrund?

Die von Wolfgang Petry. Denn im Hintergrund wird "Bronze, Silber und Gold" gespielt. Ist Wolle etwa der groß angekündigte Überraschungsgast, von dem Florian Silbereisen in seinem Video spricht?

Das wäre natürlich eine absolute Sensation, tritt die Ruhrpott-Ikone doch schon seit Jahren nicht mehr live auf. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Musicalbesetzung von "Wahnsinn" einen Auftritt beim "Schlagerboom" von Florian Silbereisen bekommt. Wir dürfen also gespannt sein!

Karten für den Schlagerboom sind restlos ausverkauft. Wenn du also keine Karten für die Show in der Westfalenhalle bekommen hast, bleibt dir aber immer noch die Live-Show in der ARD.

