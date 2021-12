Florian Silbereisen teilt hübsches Bild – darauf ist er nicht allein

Gerade erst hat Florian Silbereisen seinen Auftritt in der legendären Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ hinter sich, schon folgte ein weiteres TV-Highlight für seine Fans. Der Schlagerstar trat am Freitagabend in Ottos ARD-Abendshow „Otto Fröhliche“ auf.

Kurz zuvor teilte Florian Silbereisen aber noch ein Bild von sich auf Social Media – darauf ist er allerdings nicht allein.

Florian Silbereisen: Er teilt ein Bild, auf dem er nicht alleine ist. Wer könnte da noch drauf sein? Foto: IMAGO / Joachim Sielski



Richtig, der Ex von Helene Fischer nutzte die Gunst der Stunde, die Werbetrommel für Ottos ARD-Sendung anzukurbeln. Und wer wäre da als Unterstützung nicht besser geeignet als Otto Waalkes höchstpersönlich! Gemeinsam posieren die beiden Männer in Floris Selfie-Kamera – Otto im Weihnachtsoutfit, Florian Silbereisen dagegen geschniegelt und gestriegelt im feinen Anzug mit Fliege.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

2022 wird er als neuer Juror bei DSDS zu sehen sein

Seit 2019 ist er TV-Kapitän beim ZDF „Traumschiff“

Florian Silbereisen singt witziges Weihnachtslied

So begrüßt der Sänger seinen Gastgeber dann auch in der Sendung, bevor die beiden gemeinsam ein Weihnachtslied anstimmen. „Sonst nur Stille, heißer Grog. Bringt Promille. Du nimmst noch nen Schluck, du kriegst ja nie genug. Waalkes in the Winterwonderland“, ist nur eine der lustigen Songzeile, die Florian Silbereisen zum Besten gibt.

Florian Silbereisen singt mit Otto in dessen ARD-Show. Foto: NDR/Kimmig Entertainment/Dominik Beckmann

Keine Frage, der „Traumschiff“-Star mag es offenbar auch mal komödiantisch. In seinem Instagram-Post zuvor ließ er immerhin verlauten: „Gemeinsam hatten wir wieder mal einen Riesenspaß!“

Den hatte Otto Waalkes auch noch wegen einer ganz anderen Person. „Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers durfte ausnahmsweise für ihn die persönliche Nachrichtensprecherin spielen. Was dabei alles schief ging, liest du hier >>> (jhe)