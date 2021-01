Florian Silbereisen: Große Enttäuschung! MDR wirft seine Show aus dem Programm – Fans in Sorge

Für Florian Silbereisen waren die ersten Tage im neuen Jahr eine Achterbahnfahrt!

An Neujahr durfte sich Florian Silbereisen noch über den Erfolg seiner neuen „Traumschiff“-Folge freuen. Doch wenige Tage später erwischt ihn ein bitterer Rückschlag. Er selbst hat dabei wenig Einfluss auf das Geschehen.

Das Jahr fängt für Florian Silbereisen nicht allzu gut an. Foto: imago images / 3S PHOTOGRAPHY

Der MDR und Florian Silbereisen waren schon für so einige TV-Highlights verantwortlich. Viele seiner beliebten Schlagershows werden von dem Fernsehsender ausgestrahlt. Ausgerechnet die „Schlagerchampions“ hat der Sender nun aber abgesagt.

Florian Silbereisen: Seine TV-Show ist „nicht realisierbar“

Eigentlich wollte Florian Silbereisen am 16. Januar „die Besten“ der Schlagerszene begrüßen. Im Dezember bestätigte die ARD noch, dass die „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ 2021 stattfinden werden.

Florian Silbereisen kann nicht wie geplant ins Jahr 2021 starten. Eine seiner beliebtesten Musikshows ist abgesagt. Foto: picture alliance/dpa

Doch nun meldet der MDR, dass die Musikshow aus dem Programm gestrichen werden musste.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

„Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir die für den 16. Januar 2021 geplante Produktion leider absagen. Eine Produktion dieser Größenordnung ist während des dann möglicherweise noch herrschenden bundesweiten Lockdowns nicht realisierbar“, erklärte Unterhaltungschef Peter Deckmann.

Florian Silbereisen darf „Schlagerchampions“ nicht präsentieren

Wegen der verschärften Corona-Maßnahmen seien die Vorbereitungen auf das TV-Event einfach nicht möglich. Nicht nur Florian Silbereisen selbst wird von dieser Nachricht enttäuscht sein.

Florian Silbereisen bei den „Schlagerchampions“ am 11. Januar 2020. Foto: imago images

Auch die Schlager-Liebhaber müssen nun auf das Highlight verzichten. Im Januar 2020 zählte die Sendung stolze fünf Millionen Zuschauer. Damals durften auch noch zahlreiche Fans vor Ort in Berlin mitfeiern.

Nun haben Fans die Sorge, dass auch andere Formate von Florian Silbereisen vom Lockdown betroffen sind. Wann gibt es Florian endlich wieder im TV zu sehen? Die „Schlagerlovestory 2021“ sollte zum Beispiel am 27. Februar in Halle an der Saale stattfinden. So wirklich vorstellbar ist das im Moment aber nicht.

Dennoch können Fans weiterhin online Tickets für die Schlagershow erwerben. Der Sender scheint also selbst noch daran zu glauben, dass Florian Silbereisen eines Tages wieder wie gewohnt die schönsten Schlagersongs präsentieren wird.

Zuletzt hatte Florian Silbereisen ein Foto geteilt. Der Hintergrund hätte jedoch eigentlich geheim bleiben sollen.