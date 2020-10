Florian Silbereisen: ZDF enthüllt Traumschiff-Pläne – SO geht es mit dem Moderator weiter

Die Corona-Pandemie hat der ganzen Showbranche schwer zugesetzt. Konzerte wurden verschoben oder gar abgesagt, TV-Drehs fanden nicht statt, große TV-Galas wurden umgeschrieben oder ganz aus dem Programm geworfen. Davor war auch Florian Silbereisen nicht gefeit. Während sein „Schlagerboom“, der in Kürze in der Dortmunder Westfalenhalle steigen sollte, komplett abgesagt wurde, haben die „Traumschiff“-Fans mehr Glück.

So bestätigte das ZDF gegenüber der „Bild“, dass die Dreharbeiten bereits in ganz naher Zukunft fortgesetzt werden sollen. So soll Florian Silbereisen sich bereits in Kürze auf die Reise auf die Malediven machen, wo Außendrehs anstünden.

Florian Silbereisen: Corona-Dreh-Chaos auf dem „Traumschiff“

Nicht dabei wird dann jedoch das „Traumschiff“ an sich sein. Das liegt nämlich derzeit in einer Werft und wird fit gemacht, so die „Bild“.

Auf der MS Amadea soll dann erst wieder Anfang Dezember gedreht werden, so das ZDF. Eine Sprecherin verriet: „Die Dreharbeiten zur ‚Traumschiff‘-Folge, die am Ostersonntag ausgestrahlt werden soll, finden voraussichtlich Anfang Dezember statt. Es handelt sich dabei um Szenen an Bord des Schiffs, das den Hafen hierfür nicht verlässt.“

Florian Silbereisen muss spontan sein

Das „Traumschiff“ liegt derzeit in der Werft. Foto: ZDF und Kameraassistent

Und was sagt Florian Silbereisen dazu? Der „Bild“ verriet der Moderator am Mittwoch: „Heute habe ich die Dreh-Daten bekommen. Ich werde jetzt versuchen, sie mit meinen Show-Terminen zu koordinieren, um möglichst ganz schnell ganz viel drehen zu können.“ Ganz schön spontan, der Flori.

