Florian Silbereisen packt aus: Zuhause nennen ihn die Leute nur ...

View this post on Instagram

Es war sooo schön 🤩… Leider werden wir so etwas so schnell erstmal nicht wieder erleben. Aber heute Abend können wir uns erinnern – an die SCHLAGERBOOOM-Jubiläumsshow mit allen großen Stars und tollen Überraschungsgästen: Andrea Berg, Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Helene Fischer, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, die Kelly Family, Roland Kaiser usw. usw. usw. 20.15 Uhr MDR und WDR. #SCHLAGERBOOOM #mitsingenmitfeiern #überraschungen #eswarsoschön #wirhabenessovermisst #HeleneFischer #AndreasGabalier #RolandKaiser #AndreaBerg #HowardCarpendale #MarianneRosenberg #MatthiasReim #KerstinOtt #OliP #MaiteKelly #PietroLombardi #KellyFamily #Santiano #Brings #RomanWeidenfeller #ReinerCallmund #klubbb3 #dieTVSchlagershowdesJahres #jubiläumsshow #schlager #schlageristgeil @wdr @mdr_sn @mdr_san @mdr_th #wirbleibenzuhause