Florian Silbereisen hat was zu feiern: Fans überglücklich

Dieser Mann weiß einfach, wie er seine Fans glücklich macht. Auf Instagram verkündete Schlagerstar und „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen eine extrem freudige Nachricht. Und die Fans springen vor Freude im Dreieck.

„Am Freitag feiern wir das nächste Jubiläum! 25 JAHRE SCHLAGER DES JAHRES“, schreibt Florian Silbereisen. Und weiter: „Um 20.15 Uhr – natürlich im MDR“.

Florian Silbereisen ständig im TV

Es scheint, als wäre Florian Silbereisen mittlerweile fast wöchentlich in den deutschen Wohnzimmern zu Hause. Vergangene Woche feierte er das Bühnenjubiläum von Ex-Freundin Helene Fischer. Am 28. November folgt seine große ARD-Weihnachtsshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“.

----------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennten sich Florian Silbereisen und Helene Fischer in Freundschaft

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

------------------------------

Doch genug scheinen die Zuschauer noch nicht von 'ihrem' Flori zu haben. Zumindest lassen darauf die Kommentare auf seiner Instagramseite schließen.

Mit „Ja Mann“ drückt dort ein Fan seine Freude aus. Und eine Followerin fügt hinzu: „Was für eine sehr schöne Vorfreude auf die Show. Ich freue mich schon sehr darauf!“ So muss pures Glück aussehen.

Florian Silbereisen bekommt Unterstützung

Doch Florian Silbereisen wird nicht der Einzige sein, der am Freitagabend durch die MDR-Show führen wird.

Ross Antony wird neben Florian Silbereisen moderieren. Foto: imago images / 3S PHOTOGRAPHY

Neben dem Entertainer wird auch Schlager-Legende Andy Borg und der Kollege Ross Antony die Zuschauer durch 25 Jahre „Schlager des Jahres“ begleiten.

---------------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

---------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beim MDR heißt es: „Zusammen mit den beiden Stimmungsgaranten Andy Borg und Ross Antony erinnert er an Höhepunkte, an Überraschungen, an Erfolge und Pannen, an emotionale und traurige Momente – natürlich mit vielen Hits von Matthias Reim, Andrea Berg, Ramon Roselly, Inka Bause, Nino de Angelo, Jürgen Drews, Kerstin Ott, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Ute Freudenberg, den Amigos, Andy Borg, Ross Antony, Bernhard Brink und vielen weiteren Stars.“