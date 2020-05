Florian Silbereisen: Wie Helene Fischer – der Schlagerstar hat jetzt ...

Florian Silbereisen ist endlich zurück. Nach dem 'DSDS'-Finale hatte sich der Ex-Partner von Schlagerkönigin Helene Fischer ja zunächst ein wenig Ruhe gegönnt. Doch damit scheint nun Schluss zu sein.

Florian Silbereisen zieht es wieder auf die Bühne. Und das sogar in gar nicht mehr allzu entfernter Zeit. Bereits am 29. Mai wird Florian Silbereisen im MDR seine neue Show „Willkommen im SchlagerXirkus - Stars & Hits in Leipzig!“ präsentieren.

Florian Silbereisen: Macht es der Schlagerstar jetzt wie Helene Fischer?

Der MDR kündigt dazu an: „Die Stars kehren zurück in die Manege – mit einigen Überraschungen und ganz vielen Schlagern zum Mitsingen!“ Manege? Da klingelt es doch sicher bei einigen. Hat sich Florian Silbereisen jetzt etwa bei Helene Fischer bedient?

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Die peppt ihre spektakulären Auftritte ja immer wieder gerne mit Elementen aus der Manege auf. Man denke nur an die atemberaubenden Flug- und Artistikshow der 35-Jährigen.

Florian Silbereisen: Sein Comeback steigt im MDR

Wer bei Florian Silbereisens TV-Comeback nach DSDS dabei sein wird und welche spektakulären Überraschungen die Show bereithalten wird, verriet der Mitteldeutsche Rundfunk bislang noch nicht.

Klar ist nur: Am Freitag, 29. Mai, um 20.15 Uhr steht Florian Silbereisen wieder auf der Bühne. Allein diese Nachricht dürfte seine vielen Fans in Jubelstimmung versetzen.