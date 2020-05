Florian Silbereisen und Helene Fischer: Fans gratulieren ihnen plötzlich - aus DIESEM Grund

Florian Silbereisen und Helene Fischer haben ein ganz besonderes Jubiläum

Einfach bezaubernd! Wir erinnern uns an das Jahr 2005: Im Fernsehen läuft die „Hochzeitsnacht der Volksmusik“. Schlagerstar Florian Silbereisen moderiert den Gassenhauer. Auf seiner Bühne sollte das erste Mal eine Frau stehen, die später nicht nur seines, sondern auch die Herzen von Millionen Menschen gewinnen wird: Helene Fischer.

Es war der allererste Fernsehauftritt von Helene Fischer überhaupt, den die Schlagerqueen darüber hinaus zusammen mit Florian Silbereisen absolvierte. Für die Fans bleibt dies ein unvergessener Augenblick, wie jetzt herauskommt.

Florian Silbereisen feiert Jubiläum mit Helene Fischer

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Vor 15 Jahren standen die beiden zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Foto: imago images

Am 14. Mai 2005 standen Florian Silbereisen und Helene Fischer gemeinsam auf der Bühne in seiner Show. Sangen die Chanson-Nummer „Komm mit nach Varazdin“ und tanzten zusammen mitten im TV. Was nach diesem besonderen Auftritt folgte, ist längst Geschichte. Und die Fans können es auch nach so vielen Jahren nicht glauben. Florian Silbereisen und Helene Fischer sind seit 15 Jahren DAS musikalische Traumpaar Deutschlands.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren.

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im TV war Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und dem Tatort

Nicht nur wurde Helene Fischer zur absoluten Schlagersensation, auch fand sie drei Jahre nach besagtem Duett in Florian Silbereisen die große Liebe. Die beiden waren zehn Jahre lang DAS Traumpaar in der Schlagerwelt, bis sie am 19. Dezember 2018 offiziell die Trennung bekanntgaben.

Helene Fischer Florian Silbereisen (Das Hochzeitsfest der Volksmusik 14.05.2005)

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Helene Fischer: Fans senden Glückwunsche trotz Instagram-Abstinenz

Ihren Fans bleiben die Anfänge vor genau 15 Jahren aber immer noch im Gedächtnis. Sie melden sich nun auf Helene Fischers Instagram-Account zu Wort. Und das, obwohl die Sängerin schon seit dem 6. August 2019 nicht mehr auf ihrer Social-Media-Seite von sich hören gelassen hat.

Und dennoch: Zum großen Jubiläum senden ihre Follower ihrem Star nur das Beste unter dem letzten veröffentlichten Post:

„Alles Gute zum Jubiläum, liebe Helene“

„Alles Gute zum Jubiläum! Wahnsinn, dass du schon vor 15 Jahren deinen ersten Auftritt bei Flo hattest! Die Zeit vergeht. Und jetzt bist du einfach einer der größten Stars weltweit.“

„Oh Helene … Herzlichsten Glückwunsch.“

Keine Reaktion von Florian und Helene

Helene selbst hat sich nach diesen netten Worten noch nicht öffentlich geäußert. Und auch ihr Ex und immer noch guter Freund Florian Silbereisen schweigt diesbezüglich. Sieht also ganz danach aus, als wollten die beiden dieses ganz besondere 15-jährige Jubiläum einfach nur still und leise genießen…

Florian Silbereisen: Neue Musik

