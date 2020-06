Florian Silbereisen liefert bewegendes Geständnis: „Du hast für mich ...“

Seit über einem halben Jahr ist Florian Silbereisen Single, als er sich von Helene Fischer trennte. Seitdem fragen sich Fans immer wieder: Ist er noch Single oder hat er eine Freundin? Zehn Jahre lang waren sie das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Er, der erfolgreiche Star-Moderator. Sie, die erfolgreichste deutsche Sängerin mit Millionen von Fans.

Doch kurz vor Weihnachten 2019 zerplatzte der Traum. Das Paar trennte sich einvernehmlich. Florian Silbereisen und Helene Fischer sind jedoch trotz Trennung heute noch gut befreundet.

Florian Silbereisen: Trennung von Helene Fischer im Jahr 2019

Ganz unterschiedliche Wege schlugen die beiden dann ein: Helene Fischer tauchte ab. Statt Tourneen mit vollen Arenen war nicht mal auf ihren sozialen Kanälen etwas zu hören. Monatelang gab es 2019 nichts neues von der Schlagerqueen. Dafür war kurz nach der Trennung von Florian Silbereisen Thomas Seitel an ihrer Seite zu sehen.

Florian Silbereisen wurde Traumschiff-Kapitän und ist auch bei den Schlagershows der ARD so etwas wie das Flagschiff. Doch eine neue Partnerin suchen die Fans an der Seite von Florian Silbereisen vergeblich.

Doch was geht in der Liebe mit Florian Silbereisen? Bislang sieht es nicht nach einer neuen Frau aus. Zumindest betont Florian Silbereisen immer wieder, dass ihm die Richtige noch nicht wieder über den Weg gelaufen sei. Doch nun das: Florian Silbereisen macht eine Liebeserklärung bei Facebook - wenn auch etwas anders als erwartet.

Florian Silbereisen: Video für seinen Freund Stefan Mross

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Foto: imago images

Schlagerkollege Stefan Mross und seine Verlobte Anna-Carina Woitschack veröffentlichten vor Kurzem ihr erstes gemeinsames Album „Stark wie Zwei“. Florian Silbereisen war der erste Gratulant, wie der 44 Jahre alte Moderator von „Immer wieder Sonntags“ (ARD) bei Social Media verrät und dazu ein Video des Schlagerstars postet, in dem es an Überraschungen nicht fehlt.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennten sich Florian Silbereisen und Helene Fischer in Freundschaft

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

„Stefan, ich wünsche dir und deinem Schatz alles erdenklich Gute“, so Florian Silbereisen. „Herrlich, ich freu mich mit euch.“ Doch dann gesteht er: Er hätte den Song „Stark wie Zwei“ auch gerne selbst mit seinem Freund gesungen - und beweist das gleich mit einem Ständchen. „Du hast für mich, das schönste Gesicht, so wunderschön wie gemalt“, fängt der 38-Jährige an zu singen und gibt weiter zum Besten:

„Stark wie zwei, so wie wir sind

frei so frei, so wie der Wind

und wir lieben die guten und die schlechten Zeiten für immer“

Florian Silbereisen und Stefan Mross bei Schlagerlovestory

Florian Silbereisen mit seinem guten Freund Stefan Mross und dessen Frau Anna-Carina Woitschak. Foto: imago images

Am Ende des Videos richtet Florian Silbereisen noch einmal ehrliche Worte an seinen guten Freund und erklärt, so sei es auch bei den beiden immer gewesen und werde es auch in Zukunft immer sein.

Das ist Stefan Mross:

Stefan Mross wurde am 26. November 1975 in Traunstein, Oberbayern geboren

Er ist Moderator der ARD-Show „Immer wieder sonntags“

Am Wochenende heiratete die Sängerin Anna-Carina Woitschak

Florian Silbereisen und seine Ex-Freundin Helene Fischer. Foto: imago images

Immerhin: Vor kurzem haben sie sich wieder gesehen. Am 6. Juni waren sie beide bei der Schlagerlovestory 2020 zu Gast. Mit dabei auch diese weitere Schlagergrößen:

Ben Zucker

Andrea Berg

Roland Kaiser

Thomas Anders

Giovanni Zarrella

Howard Carpendale

Beatrice Egli

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Ramon Roselly

Anna-Carina Woitschack

DJ Ötzi

Marianne Rosenberg

Semino Rossi

Und bei der „Schlagerlovestory 2020“ gab es einen ganz besonderen Moment. Eine Hochzeit. Stefan Mross heiratete seine Anna-Carina Woitschack. Trauzeuge? Natürlich Florian Silbereisen.

Was Stefan Mross zu seiner Hochzeit sagt, hat er uns im Interview verraten.

Am Samstag wurde dann schließlich geheiratet. Wie die Hochzeit von Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross live bei Florian Silbereisen war, kannst du hier nachlesen. Kleiner Spoiler: Nicht jeder war begeistert.

Stefan Mross und Anna in den „Flittertagen“

Nichtsdestotrotz: Stefan Mross und seine Anna sind überglücklich. Bei Instagram zeigten sie sich aus ihren „Flittertagen“, wie sie der Moderator nennt

Das frischvermählte Paar verbrachte die Woche in Sachsen-Anhalt und genoss Ruhe und Natur. Das nahmen die beiden gleich noch zum Anlass, sich für die Glückwünsche zur Hochzeit bei Florian Silbereisen zu bedanken.

Florian Silberisen im ZDF-Fernsehgarten

Zuletzt war Florian Silbereisen bei Andrea Kiewell im ZDF-Fernsehgarten zu sehen.

Florian Silbereisen überglücklich

