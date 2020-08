Florian Silbereisen nimmt TV-Auszeit – „Unter diesen besonderen Umständen ...“

Verträumt schaut Florian Silbereisen in die Kamera, er liegt auf einer Bierbank, den rechten Arm lässig unter den Kopf gelegt. Ein Bild, das viele Herzen zum Schmelzen bringen dürfte.

Doch das, was Florian Silbereisen im Folgenden verkünden wird, dürfte seinen Tausenden Fans gar nicht schmecken. Der Schlagerstar gibt seinen Abschied von der TV-Bühne bekannt.

Florian Silbereisen: Abschied auf Zeit

Ganze zwei Monate werden die Fans nun auf ihren Flori verzichten müssen. So lange nimmt sich der Star der deutschen Schlagerszene eine Auszeit vom TV.

„Wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause und bedanken uns bei jedem Einzelnen von Euch, dass wir in diesen besonderen Zeiten unter diesen besonderen Umständen den Schlager trotzdem gemeinsam feiern konnten. Passt auf Euch auf“, schreibt Florian Silbereisen auf seinem Instagram-Account.

Florian Silbereisen: Sein Comeback steigt am...

In zwei Monaten jedoch will er zurück sein, so Silbereisen weiter: „Am 16. Oktober geht es dann weiter mit der nächsten Show: die Schlagerchance in Leipzig.“

„Die Schlagerchance“ ist traditionell eine Show, in der Florian Silbereisen einen Künstler sucht, der nur wenige Wochen später beim „Schlagerboom“ in der Dortmunder Westfalenhalle neben Stars wie Helene Fischer oder Andreas Gabalier auftreten darf. Im vergangenen Jahr war dies Julian Reim, der Sohn von Schlagerlegende Matthias Reim.

Das ist Schlagerstar Florian Silbereisen:

1981 im bayerischen Landkreis Passau geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

Seit 2019 steuert er als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“

Zehn Jahre lang war Florian Silbereisen mit Helene Fischer liiert

Fans gönnen ihrem Flori die Pause

Florian Silbereien und Ex-Freundin Helene Fischer beim Schlagerboom 2019. Foto: imago images

Die Fans jedenfalls gönnen ihrem Flori die wohlverdiente Pause:

„Flo, du bist so schön! Von Herzen über den Charakter bis zum Aussehen! Ich bin dir so dankbar für so viel und freue mich auf den 16. Oktober!“

„Danke für die schönen Shows. Bleibt gesund.“

„Genauso ist es richtig, einfach mal die Seele baumeln lassen.“

„Hallo lieber Florian, vielen Dank für die schönen Sendungen, die machen immer gute Laune und ich tanze in meine Wohnung. In diesen Zeiten braucht man etwas Aufmunterung. Bleib gesund und habe eine gute Zeit!“

