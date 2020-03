Florian Silbereisen: Überraschendes Outing – „Ich bin...“

Aufgeregt war er, verriet Florian Silbereisen. Am Samstag feierte der Mann, den der Zuschauer eigentlich nur als Herr über das „Traumschiff“ oder den gut gelaunten Schlager-Moderator kennt, sein Debüt in der Jury der RTL-Casting-Show DSDS.

Ein gelungenes Debüt, wie man anerkennen muss. Florian Silbereisen wirkte locker, machte Scherze, nahm sogar Poptitan Dieter Bohlen das ein oder andere Mal auf den Arm.

Florian Silbereisen outet sich überraschend als...

Man merkte ihm also gar nicht an, dass er vor der Show noch so nervös war. Da hatte sich der Ex von Schlagerkönigin Helene Fischer den Fragen von RTL gestellt und sich überraschend als passionierter „DSDS“-Zuschauer geoutet.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Sein nächster Turn wird an Ostern 2020 stattfinden

Florian Silbereisen war zehn Jahre lang mit Helene Fischer zusammen

„Ich bin normalerweise in der Situation, dass ich DSDS zuhause auf der Couch sehe, wenn ich Zeit habe“, verrät Silbereisen da. Als jedoch der Anruf von Dieter Bohlen kam, hätte er nicht lange überlegen müssen.

So kam es zum Silbereisen-Einsatz bei DSDS

Florian Silbereisen: „Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte und ich habe selbstverständlich zugesagt. In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht wird.“

Der Platz in der Jury von DSDS war kurzfristig freigeworden, weil sich Xavier Naidoo mit einem Video selbst ins Aus befördert hatte. Der Sänger und ehemalige DSDS-Juror hatte darin Ausländer unter Generalverdacht gestellt, kriminell zu sein.