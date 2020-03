Florian Silbereisen: Unerwartetes Geständnis! Schlagerstar gibt öffentlich zu – „Ich bin ...“

Ganz neue Rolle für Florian Silbereisen bei DSDS.

Eigentlich versprüht der Schlagerstar regelmäßig gute Laune bei den Schlagershows in der ARD, jetzt muss Florian Silbereisen knallhart urteilen: Wer war gut und wer war schlecht.

Nach dem Aus für Xavier Naido – der Sänger verlor seinen Juryposten nach einem Skandalvideo – nahm Florian Silbereisen Platz neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti.

Trotz seiner jahrelangen Show-Routine: Ein wenig angespannt war Florian Silbereisen schon vor dem ersten Auftritt bei DSDS am vorletzten Samstag, wie er dort verrät.

+++ Naidoo-Rauswurf: Mehr dazu hier +++

Florian Silbereisen gesteht bei DSDS: „Ich bin ...“

Trotzdem: Ein gelungenes Debüt, wie man anerkennen muss. Florian Silbereisen wirkte locker, machte Scherze, nahm sogar Poptitan Dieter Bohlen das ein oder andere Mal auf den Arm.

Florian Silbereisen: Unerwartetes Outing: Er verrät... Foto: imago images/3S PHOTOGRAPHY

Man merkte ihm also gar nicht an, dass er vor der Show noch so nervös war. Da hatte sich der Ex von Schlagerkönigin Helene Fischer den Fragen von RTL gestellt und sich überraschend als passionierter „DSDS“-Zuschauer geoutet.

----------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Sein nächster Turn wird an Ostern 2020 stattfinden

Florian Silbereisen war zehn Jahre lang mit Helene Fischer zusammen

------------------------------

„Ich bin normalerweise in der Situation, dass ich DSDS zuhause auf der Couch sehe, wenn ich Zeit habe“, verrät Silbereisen da. Als jedoch der Anruf von Dieter Bohlen kam, hätte er nicht lange überlegen müssen.

+++ Helene Fischer: Florian Silbereisen plaudert intimes Detail aus – „Ich habe...“ +++

So kam es zum Silbereisen-Einsatz bei DSDS

Florian Silbereisen: „Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte und ich habe selbstverständlich zugesagt. In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht wird.“

+++ Florian Silbereisen: Enger Freund verkündet schreckliche Nachricht – „Ich bedauere...“ +++

Der Platz in der Jury von DSDS war kurzfristig freigeworden, weil sich Xavier Naidoo mit einem Video selbst ins Aus befördert hatte. Der Sänger und ehemalige DSDS-Juror hatte darin Ausländer unter Generalverdacht gestellt, kriminell zu sein. Hier liest du alles zum Xavier Naidoo-Aus bei DSDS >>>

Das Halbfinale steht an

Die dritte Live-Show bei DSDS wird bereits das Halbfinale. Die Top fünf kämpfen am Samstag um den Einzug ins Finale.

+++DSDS: RTL muss die Show JETZT absetzen – der traurige Grund+++

Florian Silbereisen kann mit seiner goldenen CD seinem Favoriten erneut Schützenhilfe geben. Noch im Rennen sind: Chiara Damico, Ramon Kaselowsky, Paulina Wagner, Lydia Kelovitz und Joshua Tappe.

----

Das ist DSDS:

Das ist DSDS:

„Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist eine deutsche Castingshow

Die Sendung ist ein Ableger der britischen Sendung Pop Idol

Die erste Ausgabe der Sendung gewann Alexander Klaws in Jahr 2002

Mittlerweile läuft die 17. Staffel DSDS im Fernsehen

Die letzte Staffel gewann Davin Herbrüggen aus Oberhausen

----

Silbereisen in der zweiten Show

Bei seinem zweiten Auftritt bei DSDS überraschte Florian Silbereisen einen Kandidaten mit einer völlig ulkigen Aktion. Wie der darauf reagierte, verrät er uns im Interview. Mehr dazu hier >>>

Ebenfalls konfrontiert wurde der Schlagerstar mit einem Song seiner Ex Helene Fischer. Die Kandidatin erhielt zwar grünes Licht von Florian Silbereisen, aber er sagte ihr auch: „Ich gebe dir diese CD unter einer Bedingung: Solltest du weiterkommen...“ Mehr dazu kannst du HIER nachlesen >>>