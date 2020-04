Florian Silbereisen mit krasser Aussage über Helene Fischer: Nie wieder ...

Hat er das jetzt wirklich so gesagt? Hat er tatsächlich! Schlagerstar Florian Silbereisen ist immer für Überraschungen gut. Seine Fans durften am vergangenen Samstag in der RTL-Show DSDS mehr als erstaunt gewesen sein, als der Sänger ausgerechnet einen ganz bestimmten Satz über seine Ex Helene Fischer verlauten ließ.

Der Juror beurteilte gerade den Auftritt von DSDS-Kandidatin Paulina und dann plötzlich das: Florian Silbereisen hat ganz offensichtlich genug von Helene Fischer.

Florian Silbereisen: Heftige Aussage über Helene Fischer

Zumindest, wenn andere Frauen die Songs seiner Ex singen. So geschehen in der dritten DSDS-Liveshow. Paulina Wagner – bekennender Schlagerfan – gab in der ersten Gesangsrunde Helenes Hit „Unser Tag“ zum Besten. Ein Fehler, wie sich später herausstellte.

„Unser Tag, diesen Song kenne ich in und auswendig“

Paulina Wagner hat von Jurymitglied Florian Silbereisen seine Bonus-CD die 5% Stimmanteil symbolisiert bekommen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

„Unser Tag, diesen Song kenne ich in und auswendig. Ich kenne jeden Schluchzer, den Helene macht. Und logischerweise haben auch ganz viele Zuschauer mit diesem Song schöne Erinnerungen, Hochzeit, Stadion – all das hat man vor Augen. Ich habe dir letzte Woche schon gesagt, sie ist die Perfekteste. Und wenn man sich mit der perfektesten vergleicht, ist es nicht immer ganz so einfach. Also ich hoffe, dass du beim zweiten Song noch eine Schippe drauflegst und es dann auch ‚Dein Tag‘ wird“, so Florian Silbereisen beim Urteil.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

An Ostern 2020 wird er das nächste Mal als Kapitän zu sehen sein

Florian Silbereisen war zehn Jahre lang in einer Beziehung mit Helene Fischer

Nie wieder Songs von Helene Fischer!

In Runde zwei hatte Paulina allerdings eine ordentliche Schippe draufgelegt. Ganz ohne Helene Fischer, sondern mit dem Song „Leiser“ von Lea. Keine Helene, gut für Florian. Der nämlich war plötzlich so begeistert von Paulina, dass sie die goldene CD erhielt – 5 Prozent mehr Stimmen bei der Auswertung also. Aber nur unter einer Bedingung:

„Ich gebe dir diese CD unter einer Bedingung: Solltest du weiterkommen, singst du keinen Song mehr von Helene“, lautete das zweite Urteil von Florian Silbereisen. Gesagt, getan – beziehungsweise versprochen.

Tja, an seine Helene kommt halt einfach niemand ran. Das weiß jetzt auch die hübsche Paulina.

