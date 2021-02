Florian Silbereisen: Das gab's noch nie! Auf DIESEN Auftritt wartet ganz Deutschland

Am Samstag ist es endlich soweit. Florian Silbereisen ist zurück auf der Bühne. Um 20.15 Uhr zeigt die ARD die Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“.

Und einer, der noch der Beste werden will, wird auch bei Florian Silbereisen auf der Bühne stehen. Es wird eine echte Weltpremiere. Der Auftritt, auf den viele Menschen in Deutschland schon lange warten.

Florian Silbereisen: Weltpremiere bei den 'Schlagerchampions'

Denn Deutschlands ESC-Hoffnung Jendrik Sigwart wird am Samstagabend zum ersten Mal im TV seinen ESC-Titel vorstellen. Eine riesige Sache für den 26-jährigen Hamburger.-----------------------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Ebenso wie die Teilnahme am ESC. „Es ist ein Traum von mir, beim ESC mitzumachen. Das ist es schon länger. Ich habe das als Kind immer geguckt und gedacht: Geile Show, geile Leute, das macht Bock, weil es so divers ist. Das hat für mich ein geiles Bild von Europa geschaffen“, so Jendrik gegenüber dem „MDR“.

Florian Silbereisen: Auch Ex-Freundin Helene Fischer ließ Jendrik schon auf ihre Bühne

Auf der großen TV-Bühne steht Jendrik am Samstag jedoch nicht das erste Mal. Er war auch schon bei Florian Silbereisens Ex-Freundin Helene Fischer zu Gast. Mit dem Ensemble des Musicals „Berlin, Berlin“ trat Jendrik 2019 in der „Helene Fischer Show“ im ZDF auf.

Wie der ESC-Song von Jendrik klingt und wie er heißt, ist jedoch noch streng geheim. Die Songpremiere ist am 25. Februar um 17.50 Uhr in der ARD.

