Florian Silbereisen in der ARD: Als es um Helene Fischer geht, versagen ihm die Nerven

Ach Flori, das hättest du aber wie aus der Pistole geschossen wissen müssen...

Am Wochenende hatten Florian Silbereisen und sein Duettpartner Thomas Anders eine ganz besondere Aufgabe zu bewältigen.

In der ARD-Quizshow „Klein gegen Groß – das unglaubliche Duell“ mussten Florian Silbereisen und Thomas Anders gegen den 12-jährigen Miguel antreten. Im Schlagerquiz. Doch ausgerechnet als es um Florian Silbereisens Ex-Freundin Helene Fischer geht, versagen dem 39-Jährigen die Nerven.

Florian Silbereisen versagten bei dieser Frage die Nerven. Foto: imago images

Florian Silbereisen: In der ARD versagen dem Moderator die Nerven

Dabei ging alles so gut los. Miguel hatte das Schlagerduo mit folgender Behauptung herausgefordert: „Ich kann Schlager nur anhand von drei aufeinanderfolgenden Worten erkennen und bin darin besser als Florian SIlbereisen und Thomas Anders.“

Eine gewagte These. Und zunächst schien sie sich nicht zu bewahrheiten. Denn sowohl das Duo Silbereisen/Anders als auch der kleine Miguel wussten ihre ersten vier Fragen souverän zu beantworten. Maite Kelly, Roland Kaiser, Ramon Roselly, Semino Rossi... die Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen.

Beim Stand von 4:4 kommt es zum Stechen

Beim Stand von 4:4 kam es schließlich zum Stechen. Und da versagte Silbereisens Nervenkostüm. Denn als die Worte „Unzertrennlich, irgendwie unsterblich“ aufleuchteten, musste Miguel keine Sekunde überlegen, Silbereisen jedoch brauchte eine Zeit. Zu spät.

Florian Silbereisen, Thomas Anders und ihr Konkurrent Miguel. Foto: NDR/Thorsten Jander

Miguel wusste natürlich, dass die Worte aus Helene Fischers Mega-Hit „Atemlos durch die Nacht“ stammen.

Und Florian Silbereisen? Der redete sich raus. „Ich habe den Song in den letzten zwei Jahren vielleicht nicht ganz so oft gehört“, so der Ex von Helene. Wohl nicht überraschend, schließlich trennten sich Florian und Helene Ende 2018. Die Songs der Ex will man da wohl nicht ständig im Ohr haben.