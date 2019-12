Florian Silbereisen gesteht: „Ich kann es nicht...“

Am zweiten Weihnachtfeiertag ist es soweit: Das Traumschiff im ZDF legt ab mit einem neuen Kapitän. Und der heißt Florian Silbereisen.

Als Kapitän Parger wird Florian Silbereisen dann auf der Brücke des wohl berühmtesten Schiffes Deutschland zu sehen sein. Ob ihm das gelingt, das weiß er selbst noch nicht mal.

Florian Silbereisen tritt seinen Job als Traumschiff-Kapitän an

Denn der Moderator und Ex-Freund von Helene Fischer hat sich die Folge bisher nicht angeschaut, verrät er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Dort sagt er auf die Frage, ob er voll und ganz zufrieden mit seiner Leistung sei: „ Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich die „Traumschiff“-Folgen mit mir als Kapitän noch nicht gesehen habe. Ich lasse mich genauso wie die Zuschauer am 26. Dezember überraschen. Ich gehe aber nicht davon aus, sofort einen Oscar zu gewinnen.“

Moderator hat Folge selbst noch nicht gesehen

Florian Silbereisen in seiner Rolle als Kapitän des Traumschiff. Foto: ZDF Dirk Bartling

Die Folge selbst schaue er sich wie immer mit seiner Familie an. Denn das Traumschiff laufe bei der Familie Silbereisen schon seit er denken könne.

Doch ein wenig nervös ist Florian Silbereisen dann vor der Premiere schon. „Wahrscheinlich bin ich so nervös, dass ich mich mal ins Nebenzimmer zurückziehen muss“, sagt der Moderator im Interview.

Das passiert in der ersten Folge des Traumschiffs mit neuem Kapitän (Achtung Spoiler!)

Florian Silbereisen bekommt auf dem „Traumschiff“ seinen eigenen Sound. Als er in der neuen Folge zum ersten Mal auf dem Bildschirm zu sehen ist - mit Rollkoffer, Sonnenbrille und zur Schau gestellten Tätowierungen - da setzt eine an die 1980er Jahre erinnernde Synthesizer-Melodie ein. Modern soll die womöglich klingen und warnen: Achtung! Junger Mann nimmt Kurs auf den altehrwürdigen Dampfer.

Kurz danach steht Silbereisen vor einem Spiegel, setzt eine weiße Mütze auf, sagt „Jetzt geht's los“ und eilt entschlossenen Schrittes auf die Kommandobrücke. „Hallo zusammen, mein Name ist Maximilian Parger“ - sagt er etwas unvermittelt in die Runde und damit ist es offiziell: Silbereisen ist von nun an der neue „Traumschiff“-Kapitän. Seine erste Reise mit dem großen ZDF-Dampfer führt ihn nach Antigua.

Kann das gutgehen?

Florian Silbereisen als Traumschiff-Kapitän. Foto: ZDF/ Dirk Bartling

Nervosität ist durchaus angebracht, ist der Silbereisen auf dem „Traumschiff“ doch die vielleicht meistdiskutierte TV-Personalie des Jahres. Viele fragten: Kann das gut gehen? Ist der nicht viel zu jung für einen Kapitän? Und kann der das überhaupt?

Das Drehbuch nutzt die Debatte und stellt genau diese Fragen auch in Silbereisens erster Folge in den Mittelpunkt. Auch seine Rolle muss sich mit Skepsis und einem alten Seebären, Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), auseinandersetzen, der seinen neuen Chef für einen risikofreudigen Grünschnabel hält.

Das ist Florian Silbereisen

1981 im bayerischen Landkreis Passau geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

Ab 2019 wird er als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen sein

Seine ersten Arbeitstage verbringt Parger also in erster Linie damit, sich den neuen Kollegen gegenüber zu beweisen. Dankenswerterweise kommt ihm da der Schwächeanfall des Kapitäns auf einer Jacht zur Hilfe. Parger - der Teufelskerl - springt auf das führerlose Boot und bannt die Gefahr. „Respekt“ sagt sein Widersacher Grimm danach und damit ist der neue Kapitän offiziell akzeptiert.

Gast-Stars sind auch an Bord

Und ein paar Star-Gäste hat der neue Traumschiff-Kapitän auch an Bord: Sarah Lombardi mimt ein singendes Kindermädchen, Joko Winterscheidt den Bruder von Silbereisens Figur und Ex-BVB-Torwart Roman Weidenfeller springt auch auf dem Schiff herum. (dpa/fb)