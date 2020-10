Florian Silbereisen: Dicker Fehler – hat er das wirklich SO gewollt?

Endlich wieder Schlagerfest. Das werden sich viele Fans von Florian Silbereisen am Montag gedacht haben, als plötzlich bei Facebook ein Post ihres Lieblingssängers auftauchte.

Florian Silbereisen verkündete nämlich feierlich den – Stand jetzt – neuen Termin seiner „Das große Schlagerfest“-Tournee im kommenden Jahr. Bereits am 22. Mai 2021 dürfen sich die Fans in Oberhausen freuen. Dann steht Florian Silbereisen wieder in den Startlöchern.

Was hat Florian Silbereisen denn da gemacht? Foto: imago images

Florian Silbereisen: DIESES Bild wirft Fragen auf

Doch bei genauerer Betrachtung der Ankündigung stellen sich gleich mehrere Fragen. Zum einen: Ist Florian Silbereisen im kommenden Jahr endlich wieder mit seiner Band „Klubbb3“ unterwegs? Schließlich ist deren Name ganz groß auf das Plakat gedruckt. Das käme überraschend, schließlich hatte sich Band-Mitglied Jan Smit Anfang des Jahres auf seinem Instagramprofil dazu geäußert, dass er sowohl körperlich als auch seelisch nicht in der Lage sei, weitere Auftritte zu absolvieren.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Irgendwas ist doch hier falsch. Foto: Florian.Silbereisen/Facebook

Zum anderen wirft auch das aufgedruckte Datum Fragen auf. Steht da doch groß „Die Party des Jahres 2018“. Auch wenn sich aufgrund der Corona-Pandemie viele in das Jahr 2018 zurückwünschen werden, so einfach scheint das nicht zu sein. Hat Silbereisen dieses Plakat also wirklich posten wollen?

Falsches Plakat deutet Klubbb3-Comeback an

Es wirkt also so, als hätten Florian Silbereisen und sein Konzertveranstalter einfach zum falschen Plakat gegriffen. Kann passieren. Hoffentlich stimmt wenigstens der Termin und wird nicht wegen Corona erneut verschoben. Dann dürfen wir uns im kommenden Jahr endlich wieder auf Florian Silbereisen freuen.

Ob wohl im kommenden Jahr endlich der Wunsch der Fans wahr wird und Helene Fischer beim Schlagerfest auftritt? Man darf gespannt sein. Zuletzt flatterten Florian Silbereisen bei einer Frage zu seiner Ex jedenfalls gehörig die Nerven.