Florian Silbereisen: Ex von Helene Fischer macht großes Geständnis – ausgerechnet JETZT

Weihnachtsgeschenke-Marathon, Glühweinfreuden und Kerzenschein – nur noch wenige Tage, bevor das Weihnachtsfest eingeläutet wird. Und ausgerechnet jetzt kommt Florian Silbereisen mit diesem Geständnis daher.

Der Ex von Schlagerqueen Helene Fischer verrät nun, was er in seiner Freizeit so treibt, um sich fit zu halten. Doch das, was Florian Silbereisen gerne als sportliche Betätigung macht, passt so gar nicht zur Winterzeit.

Florian Silbereisen: Ex von Helene Fischer macht großes Geständnis

Florian Silbereisen mag Stand-Up-Paddling. Foto: imago images / Tinkeres

Beim ZDF „Traumschiff“ wird Florian Silbereisen als neuer Kapitän bald genug auf dem Wasser unterwegs sein und auch an freien Tagen schippert er gerne übers Meer. Allerdings nicht mit dem Kreuzfahrtschiff, sondern mit einem Paddle-Board.

---------------------

Mehr Themen:

Florian Silbereisen lüftet ein Geheimnis: „Helene Fischer und ich haben...“

Helene Fischer: Ausgerechnet ER gesteht ihr nun seine Liebe

„Traumschiff“ (ZDF): Illegal! DIESE Szene ist eigentlich verboten

---------------------

Richtig, der Schlagerstar liebt Stand-Up-Paddling. „Durch das ständige Gleichgewichthalten und Ausbalancieren beim Stand-Up-Paddling trainiert man den ganzen Körper, tut also etwas für die Kondition und Koordination“, erzählt Florian Silbereisen gegenüber der Gala. Doch damit nicht genug!

Florian Silbereisen liebt Stand-Up-Paddling

Der 38-Jährige nutzt das Board auch für ganz andere Zwecke. „Meistens benutzt man die Bretter eher als entspannte Liegefläche...“, so der Musiker. So also relaxt Helene Fischers einstiger Freund.

-------------------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

1981 im bayerischen Landkreis Passau als Florian Bernd Silbereisen geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

Ab 2019 wird er als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen sein

Unter anderem reist Silbereisen an Neujahr 2020 mit dem „Traumschiff“ nach Kolumbien

Seit 2008 war er zehn Jahre lang mit Helene Fischer zusammen

--------------------------------------

Erste Pläne als „Traumschiff“-Kapitän schon 2015

Florian Silbereisen in seiner Rolle als Kapitän des Traumschiff. Foto: ZDF Dirk Bartling

Die Anfänge seines neuen Jobs als „Traumschiff“-Kapitän reichen übrigens bis 2015 zurück. Genauer gesagt bis zum Jahreswechsel ins neue Jahr 2016. Den verbrachte Florian mit Helene Fischer beim Produzenten der Serie, Wolfgang Rademann. Er legte dem Sänger damals nahe, beim „Traumschiff“ mitzuspielen. Gesagt, getan, wie mittlerweile alle wissen.

Doch nicht jeder Prominente ist mit der Neuverpflichtung einverstanden. Mehr dazu liest du hier >>>