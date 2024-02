Florian Silbereisen: Im Hintergrund lauern zwei Männer – dann knallt’s

Egal wie Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest abschneiden wird – man kann der ARD und dem ausführenden Sender NDR nicht vorwerfen, dass sie sich bei der Auswahlshow in Berlin nicht allergrößte Mühe gegeben hätten. Stars wie Florian Silbereisen, Barbara Schöneberger oder Riccardo Simonetti hatte man ins Studio in Adlershof geholt.

Dazu eine blendend gelaunte Mary Roos, sogar Schauspieler Mathieu Carrière war angereist, um seinen Kumpel „NinetyNine“ zu unterstützen. Das half dem zwar am Ende nicht, bekanntlich gewann Isaak den Vorentscheid mit seinem Song „Always on the Run“, dafür waren aber die Zuschauer bestens gelaunt. Und so sahen diese auch schon vorher, was sich im Rücken von Florian Silbereisen abspielen sollte.

Überraschung lauerte hinter Florian Silbereisen

Der saß nämlich mit Geburtstagskind Riccardo Simonetti (wurde am Freitagabend 31 Jahre alt) auf der Couch, als eben jener von der ARD überrascht wurde. Hatten sich doch zwei Herren hinter dem Sofa versteckt. Zum einen wohl, um nicht den Kopf unbeabsichtigt in die Kamera zu halten, zum anderen aber auch, um den Überraschungseffekt nicht zu zerstören.

++ ARD ändert Programm: Traurige Nachricht betrifft auch ESC-Fans ++

Hatte man in der ARD doch extra zum Ehrentag des Moderators eine Torte mitsamt Feuerwerk organisiert, um diesen gebührend zu feiern. Und so lauerten die beiden auf den richtigen Moment, um nicht nur Simonetti selbst, sondern auch die anderen Jurymitglieder zu überraschen.

Bei Simonetti selbst kam die Aktion bestens an. Sogar auf Instagram feierte er die Überraschung, teilte ein Bild, das noch während der Show gemacht wurde. „Got a birthday cake from Eurovision. Meinen Geburtstag auf der Couch der Eurovision-Vorentscheidung feiern zu können, war echt ein superschönes Erlebnis. Danke an alle, die mich gestern so viel Liebe haben spüren lassen“, jubelt der Entertainer auf seinem Account. Das Foto wurde übrigens noch während der Show gemacht.