Florian Silbereisen neuer DSDS-Job – und ZDF verkündet „Traumschiff“-Aus!

Florian Silbereisen steht am Samstag bei DSDS im Studio, wird aber nicht mehr auf dem Traumschiff im ZDF sein. Vorerst.

Was für eine bittere Nachricht für seine Fans! Seit Dezember 2019 ist Florian Silbereisen neuer Kapitän auf dem wohl berühmtesten Kreuzfahrtschiff Deutschlands: dem „Traumschiff“. Lange Zeit wurde diskutiert, ob der Schlagerstar die richtige Besetzung sei. Doch die grandiosen Quoten gaben den Verantwortlichen beim ZDF Recht. Doch jetzt die Schockmeldung:

Das „Traumschiff“ macht Schluss! Eine offizielle Ankündigung hat das ZDF bereits gemacht.

War es das also schon wieder für Florian Silbereisen mit der Kapitänsrolle des Max Parger? Hat das etwa was mit seinem neuen Job als DSDS-Juror zu tun?

Florian Silbereisen: DSDS ja, aber kein „Traumschiff“ mehr

Nicht wirklich. Denn sobald sich die aktuelle Coronavirus-Lage beruhigt hat, schippert das „Traumschiff“ auch wieder in See. Vorerst allerdings mussten die Dreharbeiten zur Serie aufgrund des Virus auf Eis gelegt werden.

Florian Silbereisen als Traumschiff-Kapitän Max Parger. Foto: ZDF/Dirk Bartling

„Auch wenn das Risiko einer Infektion an Bord des „Traumschiffs“ momentan gering ist, wurde aufgrund der aktuellen Lage entschieden, den Drehplan anzupassen“, so das ZDF. Soll konkret heißen: Sobald die Dreharbeiten für das „Traumschiff“ in Kapstadt beendet sind, wird es vorerst keine Fortsetzung auf den Seychellen geben.

Aber: „Es ist geplant, den Dreh der Schiffsszenen für die Folge „Das Traumschiff: Seychellen“ zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen“, heißt es weiter.

Das ist Florian Silbereisen:

1981 im bayerischen Landkreis Passau geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

Ab 2019 wird er als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen sein

DSDS: Erster Auftritt am Samstagabend

Und auch wenn schon die „Schlagerlovestory 2020“, die Florian Silbereisen im März moderieren sollte, abgesagt wurde, bleibt der Schlagersänger seinen Fans im TV erhalten. Schon am Samstagabend wird er erstmals bei DSDS neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti in der Jury sitzen – und damit den erst kürzlich von RTL rausgeschmissenen Xavier Naidoo ersetzen.

