Florian Silbereisen: DIESER Satz lässt Fans ausrasten – „Wir sind...“

Auf seiner Instagram-Seite teilt Florian Silbereisen gerne Bilder von sich, mal bei der Arbeit oder auch in der Freizeit. Der aktuellste Beitrag des Schlagersängers sorgt bei den Fans jedoch für Aufruhr.

Was steckt genau dahinter?

Florian Silbereisen: DIESER Satz lässt Fans ausrasten

Auf dem Bild sieht man Florian Silbereisen an einem See, er trägt eine Sonnenbrille und grinst verschmitzt in die Kamera. Ein klassisches Selfie also. Dazu schreibt er: „Hier am See kommt direkt Urlaubsstimmung auf.“ Er sei aber nicht zur Entspannung am See, heißt es weiter.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Seit 2004 moderiert der Schlagersänger die „Feste der Volksmusik“

Als Solo-Künstler sowie Mitglied des Schlagertrios Klubbb3 begeistert er seine Musikfans

Seit Ende 2019 ist Florian Silbereisen auch als Kapitän des ZDF-Traumschiffs zu sehen

Von 2008 bis 2018 war Florian Silbereisen mit Schlagersängerin Helene Fischer liiert

Am Samstag spielte der MDR die „Schlager des Sommers – die Märchenschloss-Nacht“

Was macht Florian Silbereisen denn dann an diesem idyllischen Ort? Im folgenden Text verrät er: „In unserer nächsten Sendung im MDR seht Ihr, was hier wirklich los war: Schlagerlagerfeuer – Die Strandparty 2020!“

Florian Silbereisen macht große Ankündigung

Die Fans freuen sich und sind schon ganz aus dem Häuschen!

„Yippie! Wohnzimmer-Party am Freitag! Das Wochenende kann kommen!“

„.Die Sendung wird garantiert mega. Freue mich drauf!“

„Bin gespannt und freue mich schon!!!“

So lauten einige Kommentare unter dem Beitrag. Die Fans freuen sich also riesig auf die nächste Sendung mit dem Schlager-Star.

