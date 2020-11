Florian Silbereisen: So sexy zeigen sich die Promi-Damen für „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“

Am 28. November ist es wieder so weit. Die ARD feiert „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Moderiert wird die Sendung selbstverständlich wieder von Showmaster Florian Silbereisen.

Damit du nichts von Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ verpasst, sind wir für dich im Live-Ticker dabei!

Samstag, 28. November

18.20 Uhr: Schon vor der Show machen vor allem die Promi-Damen im Netz auf sich aufmerksam. Während sich Beatrice Egli in einem Traum in Weiß präsentiert, verführt Ella Endlich ihre Fans mit einem rückenfreien Kleid. Ganz schön sexy!

Da weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hinsehen soll. Wir dürfen uns offensichtlich auf große Wow-Auftritte einstellen.

16.05 Uhr: Inzwischen wissen wir auch, wer uns heute Abend mit kitschigen Liedern in die Weihnachtsstimmung versetzen wird. Laut der ARD sind folgende Promis bei Florian Silbereisen zu Gast:

Andreas Gabalier

Andrea Berg

Ute Freudenberg

Ross Antony

Howard Carpendale

Uschi Glas

David Garrett

Feuerherz

Patricia Kelly, Joey Kelly, Angelo Kelly und Family

Ella Endlich

Andy Borg

Beatrice Egli

Ramon Roselly

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Bei einigen dieser Namen hagelt es meistens kritische Kommentare. Denn die Schlagerfans wünschen sich in der Regel mehr Abwechslung in den Silbereisen-Shows statt der üblichen Gesichter, die jedes Mal dabei sind.

14.30 Uhr: Die Zuschauer können es kaum erwarten. Viele von ihnen behaupten, dass die heutige Show genau das ist, was man während der anhaltenden Pandemie braucht. „Es gibt im Moment nicht viel, worauf man sich freuen kann! Ihr könnt wenigstens in die Wohnzimmer Freude bringen”, so ein User bei Facebook. Recht hat er! Egal, ob Schlagerfan oder nicht: Weihnachtsfans kommen am Samstagabend auf jeden Fall auf ihre Kosten.

12.33 Uhr: Heute Abend auch auf der Bühne dabei: Ross Antony. Er freut sich schon wie Bolle auf den Auftritt bei Silbereisen. „Wir performen gleich 2 Songs für Euch von 'Lass es glitzern – Weihnachten mit Ross'”, verrät der Dschungelcamp-Gewinner von 2008 auf Instagram.

08.45 Uhr: Guten Morgen! Keine zwölf Stunden mehr, dann geht es ENDLICH los mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Spannung steigt und wir freuen uns riesig auf einen sicherlich tollen Abend mit vielen Stars!

Freitag, 27. November

23 Uhr: Die ARD-Zuschauer sind schon ganz gespannt. Was wird sie wohl am Samstagabend erwarten? Schließlich ist Florian Silbereisen immer für eine Überraschung gut.

Michelle Hunziker und Florian Silbereisen singen „In der Weihnachtsbäckerei“ beim „Adventsfest“ 2018. Foto: imago images

Am Freitag gab Florian Silbereisen seinen Fans bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Samstagabendshow. So verkündete er bei Facebook und Instagram, dass Thomas Anders und er neue Lieder aus dem gemeinsamen Weihnachtsalbum performen werden.

Außerdem will er von den Zuschauern wissen, welche Promis sie beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf der Bühne sehen wollen. Sofort prasselt es auf den Schlagerstar ein. Denn die Fans haben eine glasklare Forderung für die ARD-Show: Sie wollen Helene Fischer sehen!

„Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich mich freuen, wenn Helene dabei wäre. Sie hat ja ein tolles Weihnachtsalbum!“

„Am Schönsten wäre es, wenn Helene dabei wäre. Aber das bleibt wohl nur Wunschdenken.“

„Das Friedenslichtlied von Helene wäre mal sehr schön.“

Ausgerechnet die Ex-Freundin des Moderators soll also der Star des Abends sein. Puh! Zum Glück verstehen sich Florian und Helene auch nach ihrer Trennung noch bestens.

Die Schlagerkönigin hat leider ihre eigene ZDF-Show für den 25. Dezember absagen müssen. Die Fans erwartet stattdessen eine Best-of-Sendung. Möglich also, dass sie zumindest für das Weihnachtsfest der ARD einen Auftritt plant. Beim „Adventsfest“ war Helene zuletzt 2016 zu sehen. Da wäre es doch mal Zeit für ein Comeback.

„Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ wird am Samstag, den 28. November, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.