Florian Silbereisen: Enger Freund verkündet schreckliche Nachricht – „Ich bedauere...“

Die Worte, die Modern-Talking-Legende Thomas Anders zuletzt über seinen Instagram-Kanal verlautbaren ließ, sind traurig. Es sind Nachrichten, die auch seinen engen Freund Florian Silbereisen betreffen.

Wir erinnern uns: Florian Silbereisen und Thomas Anders haben in den vergangenen Monaten eng zusammengearbeitet. Seit der Modern-Talking-Star entschied, sich dem Schlager-Genre zu widmen, ist er aus den Shows des Traumschiff-Kapitäns kaum noch wegzudenken.

Florian Silbereisen trifft Entscheidung - Fans verärgert

Sogar ein Album hatten Florian Silbereisen und Thomas Anders aufgenommen. Am Wochenende wollte das Duo die ersten Songs sogar live in der ARD präsentieren. Doch dann funkte das Coronavirus den beiden Schlagerstars dazwischen. Die „Schlagerlovestory 2020“ wurde auf Sommer verschoben. Doch das ist nicht alles an traurigen Nachrichten.

Florian Silbereisen schockt seine Fans mit einer traurigen Nachricht.

Auf Instagram schreibt Thomas Anders: „Ich bedauere die Verschiebung der 'Schlagerlovestory 2020', habe aber auch Verständnis für diese Entscheidung des MDR. Wir hatten einen großartigen Auftritt in der Sendung geplant, um unser gemeinsames Album zuerst in Florians Shows zu präsentieren! Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unser Album erst im Juni zu veröffentlichen und dann gemeinsam mit dem Publikum zu feiern!“

Thomas Anders und Florian Silbereisen.

