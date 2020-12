Florian Silbereisen: Corona-Alarm auf ZDF „Traumschiff“! Schnelltests positiv – dann kommt was Unerwartetes

Corona-Schock auf dem „Traumschiff“! An Weihnachten und Neujahr sticht Florian Silbereisen mit der berühmten „MS Amadea“ wieder in See. Dann geht es nach Kapstadt und auf die Seychellen. Und auch die Dreharbeiten für die „Traumschiff“-Osterfolge 2021 waren kürzlich erst in vollem Gange.

Crewmitglieder müssen dafür in Zeiten von Corona regelmäßig auf das Virus getestet werden. Zwei positive Corona-Schnelltests haben nun allerdings für mächtig Unruhe an Bord bei Florian Silbereisen und Co. gesorgt. Zumindest für 24 Stunden.

Florian Silbereisen: Corona-Alarm auf dem „Traumschiff“

Wie die Bild berichtet, soll es sich dabei allerdings um einen Fehlalarm gehandelt haben. Wie das?

+++ Florian Silbereisen hat was zu feiern: Fans überglücklich +++

-----------------------

Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seit 2019 ist Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf dem ZDF „Traumschiff“ zu sehen

-----------------------

Florian Silbereisen: Positive Corona-Tests auf „Traumschiff“ waren Irrtum

Florian Silbereisen ist Kapitän beim Traumschiff. Foto: ZDF/ Dirk Bartling

Zunächst seien zwei Tests positiv gewesen, nach einem Tag stellten diese sich angeblich aber als falsch heraus. ZDF-Sprecherin Anja Scherer erklärte dazu gegenüber Bild: „Bei zwei Crewmitgliedern fiel ein erster Corona-Schnelltest positiv aus. Allerdings konnte in beiden Fällen schon nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden, da es sich beide Male um falsch-positive Tests gehandelt hat.“

Auf dem „Traumschiff“ werden alle Crewmitglieder täglich via Schnelltest untersucht, gibt es positive Ergebnisse, muss noch ein PCR-Test her. Bei beiden zunächst positiv getesteten Personen an Bord fiel der zweite Test schließlich negativ aus.

Florian Silbereisen und seine Kollegen haben demnach noch mal Glück gehabt. Sie sollten sich bereits für zwei Wochen in Quarantäne begeben, wie es weiter heißt. Weihnachten wäre für den Schlagerstar dann ganz anders verlaufen.

------------------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen: Motsi Mabuse spricht über Traumschiff-Dreh – und vergleicht den Schlagerstar mit IHM

Florian Silbereisen: Überraschung! SIE heuert neben dem Schlagerstar auf dem „Traumschiff“ an

Florian Silbereisen: Diese Neuigkeit macht Hoffnung! Im Jahr 2021 geht es wieder bergauf

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

------------------------

Die „MS Amadea“ befindet sich aktuell in der Emder Werft, wo die Dreharbeiten für die neue Episode stattgefunden haben. Die sollen mittlerweile abgeschlossen sein. Für die Fans vom „Traumschiff“ heißt das konkret: Florian Silbereisen wird wie geplant auch im kommenden Jahr als Kapitän Max Parger an Bord des Luxusliners gehen. (jhe)