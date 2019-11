Florian Silbereisen: Bittere Nachricht verkündet! Fans müssen jetzt stark sein

Zusammen mit Christoff De Bolle aus Belgien und Jan Smit aus den Niederlanden bildet Florian Silbereisen die internationale Schlagerband „Klubbb3“. Doch Fans der Gruppe müssen jetzt ganz stark sein.

Denn: Alle Auftritte von „Klubbb3“ im Jahr 2019 wurden abgesagt.

Florian Silbereisen: Band sagt Auftritte ab

Grund für die Absage ist eine Erkrankung des niederländischen Bandmitglieds. Jan Smit leidet an einer akuten Kehlkopfentzündung. In den sozialen Netzwerken richtete er einige Worte an seine Fans.

Florian Silbereisen (links) und sein Bandkollege Jan Smit. Foto: imago images

„Liebe alle!“, schrieb der Sänger. „Ich habe derzeit einige körperliche Beschwerden. Es ist daher Zeit, sich für mich und meine Gesundheit zu entscheiden – so sehr ich es gegenüber all meinen treuen Fans bereue.“

Energie für 2020 sammeln

Vorerst wurden alle geplanten Auftritte von „Klubbb3“ im Jahr 2019 abgesagt. Den Rest des Jahres will Smit nutzen um neue Energie für das kommende Jahr zu sammeln.

Viertes Album im kommenden Jahr

„Klubbb3“ wurde 2015 gegründet und veröffentlichte bisher drei Studioalben. Das vierte Album ist für 2020 geplant.

„Klubbb3“ in Aktion. Foto: imago images

Auch die ersten Auftritte im kommenden Jahr stehen schon fest. Ende Januar wird „Klubbb3“ beim „Winter Open Air“ in Bad Kleinkirchheim auf der Bühne stehen.

Bleibt zu hoffen, dass auch Jan Smit dann wieder dabei sein kann. (nr)