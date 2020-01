Florian Silbereisen: Erster Auftritt mit hübscher Blondine – sie ist keine Unbekannte

Mega-News in der Schlagerwelt! Florian Silbereisen durchlebt gerade ein Highlight nach dem anderen. Seine Schlagershows liefern tolle Einschaltquoten, als „Traumschiff“-Kapitän kann er trotz vorheriger Kritikerstimmen überzeugen. Und jetzt zeigt sich der Sänger auch noch mit neuer Frau an seiner Seite.

Über ein Jahr ist die Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer nun her. Auf der Bühne scheinen die beiden aber immer noch gut zu harmonieren. Doch nun könnte eine andere Blondine Helene den Rang ablaufen.

Florian Silbereisen: Erster Auftritt mit hübscher Blondine

Am vergangenen Wochenende trat Florian Silbereisen beim „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ in Bad Kleinkirchheim (Kärnten) auf. Ein Musikevent, das im MDR übertragen wurde. Und dort überraschte der 38-Jährige die Fans.

Florian Silbereisen. Foto: imago images

Florian Silbereisen: Stefanie Hertel als Ersatz beim Schlagerauftritt

Stefanie Hertel trat mit Florian Silbereisen auf. Foto: imago images / Future Image

Eigentlich sollte Flori mit seinen beiden Kumpels Christoff de Bolle und Jan Smit – zusammen bilden sie die Schlagerband „Klubbb3“ – beim Open Air auftreten, Letzterer fiel laut „Extratipp“ aus gesundheitlichen Gründen allerdings aus. Schnell musste Ersatz her.

Und siehe da: Florian holte sich Stefanie Hertel mit ins Dreierboot. Die 40-Jährige tat dem Auftritt keinerlei Abbruch, wie man im Video sieht:

Klubb2 (von Klubbb3) Und Stefanie Hertel 2020

Im Gegenteil. Florian Silbereisen blühte geradezu auf, als die größten Hits der Schlagerband auf der Bühne gesungen wurden. Fast so, wie in alten Zeiten mit seiner Ex Helene Fischer.

Mit ihr steht der „Schlagerboom“-Moderator immer noch in gutem Kontakt, wie er unlängst beteuerte. Vor allem nach seinem ersten TV-Auftritt als Kapitän Max Prager beim ZDF „Traumschiff“ soll Helene ihren Exfreund am Telefon beglückwünscht haben. Hier die ganze Geschichte >>>