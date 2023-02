Florian Silbereisen: Ikke Hüftgold witzelt über den ARD-Star – „Dunkle Seite des Schlagers“

Sie singen beide Schlager, könnten aber wohl unterschiedlicher kaum sein: Ikke Hüftgold und Florian Silbereisen. Während der eine seine Fans mit Songtexten wie „Mein Arsch so breit gesoffen wie der von der Kardashian. Trotzdem frage ich mich jetzt: ‚Nehm ich noch ein Fläschchen?’“, in Stimmung versetzt, besingt der andere zusammen mit Thomas Anders das Buhlen um eine Dame oder tanzt in seinen Liedern Sirtaki. Während der eine mit rotem Trainingsanzug, Perücke und Bierchen auf der Bühne steht, performt der andere im schicken Anzug und mit perfekt frisiertem Haar. Man könnte also sagen, zwischen den beiden liegen Welten.

Und doch: Am kommenden Freitag (3. März 2023) lernen sich die beiden Stars des deutschen Schlagers beim deutschen Vorentscheid zum ESC in Liverpool das erste Mal kennen. Vor allem für Ikke Hüftgold ist das Zusammentreffen mit Florian Silbereisen etwas Besonderes, wie er gegenüber dieser Redaktion erklärt.

Ikke Hüftgold lobt Florian Silbereisen

„Ich freue mich unglaublich, dass ich Florian das erste Mal persönlich begegnen werde. Ich schätze ihn als tollen Moderator. Einer der besten“, so Matthias Distel, der hinter der Kunstfigur Ikke Hüftgold steckt.

Ikke Hüftgold will für Deutschland zum ESC nach Liverpool. Foto: IMAGO / Revierfoto

Einen kleinen Gag konnte sich der Mann, der mit dem Song „Lied mit gutem Text“ für Deutschland zum „Eurovision Song Contest“ fahren will, dann aber doch nicht verkneifen. „Es ist aber auch die dunkle Seite des Schlagers, die er für mich vertritt. Ich bin ja auf der fröhlichen Seite des Schlagers und das meine ich natürlich mit ganz viel Humor“, so der 46-Jährige.

Distel weiter: „Ich weiß, dass ich von der Szene wenig Beachtung in den letzten Jahren gefunden habe. Ich weiß aber, dass man mich mitbekommen hat. Jetzt kommt man natürlich an Ikke Hüftgold nicht mehr vorbei. Mein großes Ziel ist es, bei Florian Silbereisen in die Sendung zu kommen. Das muss einfach das Ziel von jedem sein, der deutschen Schlager singt. Da ist er einfach die Nummer 1.“ Na, dann sind wir ja mal gespannt. Ihre Nummern können die beiden am Freitagabend ja schon mal tauschen. Und so ein Duett Silbereisen-Hüftgold hätte sicher auch was an sich.