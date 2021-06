Florian Silbereisen: Rätselraten um neue Show! DAS kommt jetzt raus

Am Samstag kehrt Florian Silbereisen zurück auf die TV-Bühne.

Bislang ist noch unklar, was sich hinter der neuen Show „Schlagercountdown – So wird’s bald wieder sein!“ verbirgt. Ein Gast von Florian Silbereisen gibt jetzt den ersten Hinweis.

Florian Silbereisen: Was steckt hinter seiner neuen Show? Foto: imago images/Eventpress

Florian Silbereisen: Neue Show mit Live-Auftritten?

Die eigentlich geplante Live-Show „Schlagerchallenge.2021 – der ganz große Traum“ musste kurzfristig abgesagt werden. Gegenüber DERWESTEN teilte der MDR mit: „Die ursprünglich geplante große Liveshow mit Florian Silbereisen am 5.6. musste aus persönlichen Gründen des Produzenten und Autors kurzfristig abgesagt werden.“ (Hier mehr dazu!)

Trotzdem soll Florian Silbereisen an dem Abend für abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung und ein Wiedersehen mit vielen Künstlerinnen und Künstlern sorgen.

----------------------------------------

Das ist Florian Silbereisen

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Mit Thomas Anders hat Silbereisen schon mehrere Songs aufgenommen

----------------------------------------

In welcher Form das passiert und ob die Show live gesendet wird, das ist bislang unklar. In der Programmankündigung heißt es lediglich: „Florian Silbereisen zeigt, was vielleicht schon bald wieder möglich ist - mit ganz viel Stimmung, mit ganz viel Party, mit den ganz großen Hits und den ganz großen Stars wie Andreas Gabalier, Andrea Berg, Andy Borg, Roland Kaiser, Ross Antony, Helene Fischer und vielen mehr!“

Florian Silbereisen: Andreas Gabalier gibt Hinweis

Einen ersten Hinweis gibt es jetzt! Der österreichischer Volksrocker Andreas Gabalier hat ein Geheimnis gelüftet.

Andreas Gabalier ist bei Florian Silbereisens Show mit dabei! Foto: imago images/osnapix

Wie Gabalier in seiner Instagram-Story zeigt, arbeitet der Sänger an einem Auftritt für die Show von Florian Silbereisen. „Auf geheimer Mission für Florian Silbereisen“, schreibt er und schaut sich dabei mehrere Tänzerinnen an, später steigt er selbst ein. „Florian Silbereisen, wir sind ready für Samstag 20.15 Uhr“, erklärt Andreas Gabalier.

----------------------------------------

----------------------------------------

Gibt es also doch einen Live-Auftritt oder nehmen die Gäste ihre Auftritt im Vorhinein auf? Eines ist jetzt aber offenbar klar. Es wird neu sein und kein Zusammenschnitt aus alten Shows.

In einem Interview mit dieser Redaktion äußerte sich „immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mroos zu einem Besuch von Helene Fischer. Hier erfährst du mehr dazu!