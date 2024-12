Florian Silbereisens Adventsfest: Fans auf 180 – „Wirklich?“

Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ist eine Schlager-Show, die traditionell jedes Jahr am Vorabend des ersten Advents stattfindet. Mit einem facettenreichen musikalischen Programm wird die Weihnachtszeit offiziell eingeläutet und die Eröffnung der Weihnachtsmärkte zelebriert.

Mit dabei sind auch in der Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen wieder zahlreiche prominente Gäste aus der deutschen Musik- und Fernsehwelt. Florian Silbereisen begrüßt: „Andrea Berg, Rolf Zukowski, Thomas Gottschalk, Andi Borg, Ella Endlich, DJ Ötzi, Semino Rossi, Wincent Weiss, einen ganz besonderen Überraschungsgast und viele weitere Stars.“

Florian Silbereisens Adventsfest – so mischt Thomas Gottschalk mit

Anstelle des angekündigten Überraschungsgasts ist er das Gesprächsthema Nummer Eins – Thomas Gottschalk. Dieser hat in den vergangenen Monaten eher mit Negativschlagzeilen, statt mit Qualitätsfernsehen für Aufmerksamkeit gesorgt. Der ehemalige „Wetten, dass…?“-Moderator teilt immer wieder gegen TV-Kollegen aus. Nun knöpft er sich Florian Silbereisen vor – und das kurz vor seinem Auftritt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“.

Thomas Gottschalk ist dafür bekannt, seine Meinung – meist ungefragt – öffentlich kundzutun. In seinem Podcast „Supernasen“ lässt er zuletzt kein gutes Haar an Schlagersängerin Maite Kelly. Die Folge: Vorwürfe wie „Frauenfeindlichkeit“ und „Boshaftigkeit“.

Das hält Thomas Gottschalk wirklich von Florian Silbereisen

Gegen Florian Silbereisen wettert er in einem Spiegel-Interview: „Es ärgert mich, wenn eine Open-Air-Show von Florian Silbereisen als gigantische Lichtorgie gefeiert wird, während die letzte ‚Wetten, dass …?‘-Sendung aus der kleinen Messehalle in Offenburg geradezu popelig daherkam“. Zuletzt folgt ein Sinneswandel: „„Das wirkliche Weihnachtswunder ist mein Auftritt bei Florian, über dessen 100.000 Lichtlein ich mich bisher immer lustig gemacht habe“. Thomas Gottschalk übernimmt dabei eine besondere Rolle: Er wird in diesem Jahr die „Adventsfest“-Geschichte vorlesen – ein alljährlicher Höhepunkt der Show.

Unter einem Beitrag auf dem Instagram-Account von Moderator Florian Silbereisen sind viele Fans empört:

„Wirklich? Mit Thomas Gottschalk?“

„Ich freu mich auch, aber bei Gottschalk bin ich raus“

„Auf die Sendung freue ich mich jedes Jahr, aber Gottschalk muss nicht sein, lieber Florian“

„Silbereisen wirbt mit dem Frauen-Verächter Gottschalk. Das ist widerlich und zeigt klar den geringen Intellekt sowie null soziale Kompetenz von Florian Silbereisen.“

Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ präsentiert Florian Silbereisen am 30. November im thüringischen Suhl. Die TV-Übertragung erfolgt um 20.15 Uhr live im Ersten, im ORF und in der ARD-Mediathek.