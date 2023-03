Florian Silbereisen: ARD-Zuschauer ahnungslos! SIE besuchte ihn in den Drehpausen

Florian Silbereisen ist ein hübscher Mann. Das dürfte wohl jeder Zuschauer und jeder Zuschauerin wieder einmal vorbehaltlos unterschreiben, der am Freitagabend (10. März) den deutschen Vorentscheid zum ESC 2023 in Liverpool angeschaut hat.

Im schicken dunkelblauen Smoking, sportlich kombiniert mit weißem T-Shirt und ebenso weißen Sneakern stand Florian Silbereisen seinen ESC-Vorentscheid-Kolleginnen Barbara Schöneberger und Ilse De Lange sowie „Fernsehgarten“-Star Riccardo Simonetti in nichts nach.

Florian Silbereisen bekam Besuch in der Drehpause

Doch wie schaffte es Florian Silbereisen in der über zwei Stunden langen Show stets wie aus dem Ei gepellt auszusehen? Des Rätsels Lösung? Der ZDF-„Traumschiff“-Kapitän bekam in Drehpausen Besuch von einer Stylistin. Diese ging dem Moderator durch die Haare, richtete die Frisur, sorgte dafür, dass Flori stets 1A aussah.

Ein Service, den übrigens auch seine Moderationskollegen Barbara Schöneberger, Ilse De Lange und Riccardo Simonetti in Anspruch nahmen. So wuselten, stets wenn die Kameras nicht auf die Protagonisten gerichtet waren, Stylistinnen und Stylisten um die Moderatorinnen und Moderatoren herum, kämmten, sprühten und schminkten nach. Alles für den perfekten Look.

Florian Silbereisen und seine Kollegen suchten „Unseren Star für Liverpool“. Foto: NDR / Claudia Timmann

Doch das war nicht alles, was die Kameras an diesem Abend nicht einfingen. So konzentrierte man sich bei der ARD während der Gesangsauftritte stets auf die Künstlerin oder den Künstler auf der Bühne und verpasste dabei die ein oder andere Gesangs- bzw. Tanzeinlage.

Auch hier stach Florian Silbereisen wieder hervor. Bei Ikke Hüftgold sang der Entertainer vor allem im Refrain lautstark mit. Besonders viel Einsatz zeigte der Schlagerstar aber bei der Punkband „Lonely Spring“, die versucht hatten, mit ihrem Song „Misfit“ für Deutschland zum ESC zu fahren. Das klappte am Ende bekanntlich nicht, dafür hatten die Passauer aber die Unterstützung Silbereisens sicher, der bekanntlich auch aus der bayrischen Stadt stammt.

Mehr Nachrichten:

Der 41-Jährige wackelte im Takt mit dem Kopf, ging bei den Punk-Beats voll mit. Und auch für „Lonely Spring“ war der Abend etwas ganz Besonderes. „Uns hat es mega hier getaugt. Und außerdem ist es sowieso als Passauer für uns ein großer Traum, in der gleichen Livesendung zu sein, wie Florian Silbereisen“, so Sänger Julian Fuchs.