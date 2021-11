Florian Silbereisen: Verwirrung um ARD-Show – für Fans könnte es jetzt bitter werden

Florian Silbereisen soll eigentlich noch in diesem Monat für die ARD-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ vor der Kamera stehen. Die Show hat längst Kult-Charakter bei den Schlager-Fans und sorgtschon seit 2004 bei Schlagerfans für Begeisterung.

In diesem Jahr könnte jetzt allerdings alles anders werden. Schuld daran sind gleich zwei Gründe, die momentan Rätsel aufgeben. Wird Florian Silbereisen etwa seine Live-Show absagen müssen?

Florian Silbereisen: Große Verwirrung um seine ARD-Show. Foto: imago images/Christian Schroedter

Florian Silbereisen: Riesen-Verwirrung um Schlager-Show bei der ARD

Wir erinnern uns: 2020 fand Florian Silbereisens Schlagersendung trotz Corona statt. In diesem Jahr ist sie im ARD-Programm für den 27. November angepriesen. Doch es gibt Dinge, die stutzig machen.

Es gibt noch kein Tickevorverkauf. Dabei sind es nur noch zwei Wochen bis zur ARD-Show Eine Gästeliste ist noch nicht bekannt

Könnte es also sein, dass „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ 2021 doch nicht ausgestrahlt wird?

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

In den Jahren 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Mittlerweile ist Helene Fischer glücklich mit Thomas Seitel, aktuell ist die Sängerin schwanger und erwartet ihr erstes Kind

Florian Silbereisen: Zuschauer ratlos – „Ich bitte um Klärung“

Ein Fan des Sängers ist bereits verwirrt. Auf der Programmseite des Senders kommentiert er: „Es werden immer noch keine Eintrittskarten für die Adventschow am 27.11.2021 angeboten. Trotz mehreren Anfragen beim Sender oder Event-Agenturen ist der Austragungsort bzw freie Kartenverkauf nicht bekannt. Ich bitte daher um Klärung.“

Florian Silbereisen. Foto: imago / xPOP-EYERenatexJudekx

Eine Sache kann die ARD aber bereits sagen: Der Sender muss dieses Jahr sehr spontan handeln. Es heißt dort: „Aufgrund der aktuellen volatilen Lage müssen die Redaktion mit größtmöglicher Flexibilität Sendungen planen und vorbereiten. Ob und wann es Tickets geben wird, steht deshalb derzeit noch nicht fest. Wir bitten hierfür um Verständnis.“

Soll wohl heißen: In den nächsten zwei Wochen kann sich noch einiges ändern, was die Corona-Lage und daraus resultierenden Maßnahmen angeht.

Auf Anfrage dieser Redaktion bei der ARD zur Gästeliste und zum Ticketverkauf kam bisher noch keine Antwort.

Florian Silbereisen wäre aber zumindest nicht ganz aus dem TV in diesem Jahr weg. Im Dezember wird noch „Die Schlagershow des Jahres“ im MDR gesendet, hinzu kommt sein Auftritt als Kapitän Max Parger in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ an Weihnachten und Neujahr.

