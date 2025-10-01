Große Ehre: Florian Silbereisen überrascht mit TV-Special im Ersten

Überraschung im TV-Kalender: Florian Silbereisen übernimmt eine weitere große Show im Ersten. Diesmal steht sein Kollege Andy Borg im Mittelpunkt, wie DWDL berichtet.

Die Sendung trägt den Titel „Glückwunsch, Andy! Florian Silbereisen feiert Andy Borg“ und läuft am Samstag, 8. November, um 20.15 Uhr. Parallel dazu zeigen auch MDR, SWR und ORF 2 das Programm. Der Anlass ist Borgs 65. Geburtstag, den die ARD mit einer zweistündigen Liveshow würdigt.

Produziert wird die Sendung in München. Dort treffen Silbereisen und Borg in einem lockeren Talkshow-Format aufeinander. Gemeinsam werfen sie einen Blick zurück auf fast 45 Jahre Bühnenkarriere. Das Gespräch reicht von den ersten Fernsehauftritten in Österreich über Formate wie „Schlagerparade der Volksmusik“ und den „Musikantenstadl“ bis zu Borgs aktueller Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“.

Neben den Gesprächen wird es auch Musik geben. Zu den Gästen zählen Ramon Roselly, Monique aus der Schweiz und Semino Rossi. Vor allem Rossi verbindet eine lange Freundschaft mit dem Jubilar. Direkt nach der Geburtstagssendung zeigt der SWR eine Best-of-Ausgabe von „Schlager-Spaß“. Ob MDR und ORF ihr Programm im Anschluss anpassen, ist bisher offen.

Die Verbindung zwischen Silbereisen und Borg reicht weit zurück. Von 2006 bis 2015 hatte Andy Borg den „Musikantenstadl“ moderiert. Nach der Absetzung des Formats übernahm Silbereisen später die Silvester-Shows. Kritiker erinnerten damals daran, dass der Neustart ohne Borg, die „Stadlshow“, nach kurzer Zeit floppt. Für Silbereisen ergibt sich nun eine Art Vollkreis. Bereits im Juni standen beide bei einer seiner Schlagershows gemeinsam auf der Bühne. Im November folgt nun das nächste Kapitel.