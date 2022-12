Florian Silbereisen moderiert ARD-Adventsfestsingen: Fans haben traurige Vorahnung – „So schade“

Es wird weihnachtlich in der ARD! Florian Silbereisen lädt am Montagabend (19. Dezember) ab 20.15 Uhr zum großen Adventsfestsingen ein. Mit dabei sind unter anderem DJ Ötzi, die Kelly Family, die Prinzen, Ella Endlich, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Thomas Anders, Ross Antony und viele weitere Gäste.

Und auch unter den Fans von Florian Silbereisen macht sich langsam, aber sicher Vorfreude breit. Doch einige scheinen eine bittere Vorahnung zu haben, was sie heute Abend erwarten könnte.

In unserem Liveticker halten wir dich den ganzen Abend auf dem Laufenden:

Montag, 19. Dezember

9 Uhr: In den sozialen Netzwerken steigt die Spannung bei den Fans. Einige haben sich diesen Tag schon lange im Kalender eingetragen und freuen sich auf tolle Performances der Künstler.

Und auch Florian Silbereisen scheint sich auf den Abend zu freuen, wie er auf Instagram schreibt: „Es wird von Tag zu Tag weihnachtlicher und wenn Ihr mögt, können wir morgen gemeinsam musikalisch in die Weihnachtswoche starten!“

Doch es mischt sich auch ein Hauch von Skepsis mit ein. Schließlich ist es für alle Flori-Fans nicht die erste Sendung, in der er moderiert. Daher wissen viele auch, dass er selber üblicherweise zuletzt als Sänger auf der Bühne steht. Für den ein oder anderen Zuschauer alles andere als schön: „Ich hoffe, Sie kommen nicht wieder zum Schluss. Das ist so schade, dass die Besten immer erst am Schluss kommen.“

