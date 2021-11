Florian Silbereisen: Mitten in ARD-Sendung – Zuschauer müssen traurige Nachricht verkraften

Es fing alles so schön an: Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ am Samstagabend (27. November) läutete Florian Silbereisen offiziell die Weihnachtssaison 2021 ein. In der ARD-Show begrüßte er zahlreiche Musiker-Kollegen und feierte mit ihnen in den ersten Advent.

Noch während seiner ARD-Show musste Florian Silbereisen eine traurige Nachricht verkünden. Foto: IMAGO / Joachim Sielski

Doch dann wurde die so besinnliche Stimmung getrübt, denn Florian Silbereisen hatte eine traurige Nachricht zu vermelden.

Florian Silbereisen: Trauriger Abschied bei ARD-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“

Als Florian Silbereisen gerade Schlagerstar Ireen Sheer ankündigte, merkte er bereits an, dass es gleich eine Überraschung für die ARD-Zuschauer geben würde. Wer genau hinhörte, konnte bereits erahnen, worum es ging.

Denn: Nicht ohne Grund sang Ireen an diesem Abend das Lied „Abschied ist wie ein neues Leben“. Nach der Performance ließ die 72-Jährige die Katze schließlich aus dem Sack: „Heute ist mein Abschied von meinem wunderbaren Publikum und meinen Fans. Das Leben muss auch weitergehen und wenn es am Schönsten ist, soll man gehen. So habe ich mir das vorgestellt.“

Florian Silbereisen: Mitten in seiner Show – Ireen Sheer verkündet Karriere-Aus

Das hat wirklich niemand kommen sehen. Nach stolzen 60 Jahren beendete Ireen Sheer damit ihre erfolgreiche Musikkarriere. Hits wie „Goodbye Mama“ oder „Heut' Abend hab ich Kopfweh“ machten die gebürtige Britin zum Mega-Star.

Ireen Sheer ist eine deutsch-britische Schlagersängerin. Foto: IMAGO / APress

Florian Silbereisen schien es selbst kaum glauben zu wollen, hakte bei der Sängerin noch einmal nach, ob sie diesen Schritt wirklich gehen wolle. „Ich meine es wirklich ernst“, versicherte ihm Ireen Sheer und erklärte, dass sie und ihr Partner Klaus Kahl monatelang über diese Entscheidung nachgedacht hätten.

Mit Tränen in den Augen nannte Ireen schließlich auch den Grund für ihr Karriereende im Alter von 72 Jahren: „Wir haben einfach überlegt: Was wollen wir im Leben noch machen? Und haben dann gesagt: Wir wollen das Leben auch ohne Arbeit genießen.“

Fans der Schlagersängerin dürften sich nun also auf das voraussichtlich allerletzte Album von Ireen Sheer freuen, das am 14. Januar 2022 erscheinen soll. Die Platte werde „Auf Wiedersehen, Goodbye“ heißen. Und Ende 2022 wolle Ireen dann noch ein letztes Mal auf Tour gehen.

