ARD: Er startet alberne Wette bei Silbereisen – „Große Klappe“

Niemand sorgte vor und nach seinem Auftritt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in der ARD für so viel Aufsehen wie Thomas Gottschalk (74). Florian Silbereisen begrüßte die „Wetten, dass…?“-Legende in seiner Schlagershow, und Gottschalk ließ es sich nicht nehmen, mit seiner direkten Art für Unterhaltung zu sorgen.

Wer hätte gedacht, dass der Mann, der für seine spitzen Bemerkungen bekannt ist, einmal in besinnlicher Stimmung auftreten würde? Gottschalk präsentierte eine selbstgeschriebene Adventsgeschichte, die er mit überraschend sanfter Stimme vorlas. Doch ganz ohne Seitenhiebe ging es natürlich nicht.

ARD: Ein Abend voller Überraschungen

Silbereisen vermutete: „Ganz ehrlich, ich glaube, da tief drinnen in seinem Herzen, da liebt er den Schlager fast so sehr wie ich. Er kann es nur noch nicht so deutlich zeigen.“ Gottschalk konterte mit einem Augenzwinkern: „Selbst mir bleibt jede Bösartigkeit im Halse stecken. Ich hab immer eine große Klappe, aber ich bin in ausgesprochen friedlicher Stimmung hier.

Bereits im Vorfeld hatte Gottschalk für Schlagzeilen gesorgt, als er sich einen unbedachten Spruch gegen Sängerin Maite Kelly leistete. Doch an diesem Abend schien er seine spitze Zunge im Zaum zu halten. Oder zumindest versuchte er es. Ein weiteres Highlight des Abends war Gottschalks Werbeeinlage für seinen Instagram-Account. Mit einem Seitenhieb gegen Stefan Raab, bei dem er kürzlich zu Gast war, meinte er: „Das Publikum hier ist größer, als ich es dort erlebt habe.“

Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Mal sehen, ob du den Stefan Raab schlägst.“ Die Erwähnung seines Instagram-Namens verpackte er geschickt in seine Anekdoten: „Ich habe 20.000 Follower bei Stefan Raab gewonnen, mal sehen, ob es bei dir 25.000 werden.“ Silbereisen konnte nur verdutzt lachen.

Sendung verpasst? Kein Problem. Du findest das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen in Gänze in der ARD-Mediathek.