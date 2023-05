Florian Silbereisen: Bitter für den Schlagerstar – düstere Prognose könnte alles verändern

Schlagerstar, Moderator und Schauspieler: Florian Silbereisen ist ein echtes Allround-Talent und dazu noch Everybody’s Darling. Kein Wunder, dass er aktuell einen Erfolg nach dem anderen feiert. Doch könnte damit bald Schluss sein? Zwei Kommentatoren stellen eine bittere Prognose.

Die Welt des Schlagers ohne Florian Silbereisen? Für viele Fans wohl unvorstellbar. Doch genau das könnte wohlmöglich eintreten. Zumindest, wenn es nach Jan Böhmermann und Olli Schulz geht. Denn die beiden sehen einen anderen Moderatoren in der Rolle von Silbereisen.

Florian Silbereisen bald von IHM ersetzt?

Mittlerweile ist Florian Silbereisen längst nicht mehr der einzige Showmaster in der Welt des Schlagers. Sein wohl größter Konkurrent: Giovanni Zarrella. Der Italiener hat sich nämlich mit seiner gleichnamigen Show einen Namen in der Branche gemacht und kann auch in Sachen Einschaltquoten durchaus mithalten.

Das erkennt auch das Moderations-Duo rund um Jan Böhmermann und Olli Schulz. Die beiden stellen daher im österreichischen Radiosender „FM4“ eine interessante Prognose auf. Schulz denkt nämlich, dass der Italiener mittlerweile weitaus erfolgreicher ist als Flori und ihn in den nächsten Jahren vielleicht sogar ganz ersetzen könnte.

Böhmermann und Schulz erkennen Erfolgsrezept von Zarrella an

Der Grund, wieso Giovanni Zarrella in Sachen Moderation besser aufgestellt ist, liegt laut Böhmermann an dem Konzept seiner Show. Durch das breitgefächerte Angebot an Künstlern wäre die Show interessanter. „Bei Giovanni Zarrella kann auch Pietro Lombardi mitsingen in der Sendung“, so Böhmermann. Im Vergleich: Bei Florian Silbereisen finden sich weitestgehend Schlager-Sänger auf der Gästeliste.

Ob das wirklich passieren wird, bleibt abzuwarten. Eins steht jedoch fest: Sowohl Florian Silbereisen als auch Giovanni Zarrella arbeiten gerade auf Hochtouren an eigenen Projekten, mit denen sie die Schlagerfans hierzulande definitiv gut unterhalten werden.

Am 1. Juli 2023 präsentiert Florian Silbereisen den ersten Open-Air „Schlagerbooom“. Neben Beatrice Egli und Andreas Gabalier werden auch zahlreiche weitere Schlagergrößen erwartet.