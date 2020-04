Florian Silbereisen: Schlagerstar zieht den Schlussstrich – schlimme Nachricht für seine Fans

Ganz plötzlich saß Florian Silbereisen in der Jury von DSDS. Der Schlagerstar war eingesprungen, nachdem RTL den Sänger Xavier Naidoo rausgeworfen hat. Gewohnt unterhaltsam steuerte der 'Traumschiff'-Kapitän Florian Silbereisen das RTL-Flaggschiff in seiner neuen Juroren-Rolle in Richtung Finale.

Doch wer Florian Silbereisen gerne länger in dem Jury-Sessel neben Dieter Bohlen gesehen hätte, der muss nun stark sein: Der 38-Jährige kehrt nicht noch einmal zu DSDS zurück. Das Gastspiel bei RTL war einmalig.

Florian Silbereisen: Entscheidung steht fest

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Gegenüber der 'Bild' erklärte Jury-Präsident Dieter Bohlen: „Er wird nicht mehr zurückkehren, das war mehr oder weniger von Anfang an so abgesprochen. Er ist ja nur kurzfristig für Xavier Naidoo eingesprungen, mehr ist leider nicht möglich.“

+++ Florian Silbereisen mit deutlichen Worten – Helene Fischer muss sich in Acht nehmen +++

----------------------------

Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

------------------------------

Ein Schock für die vielen Fans des Schlagerstars, schließlich hatte der 38-Jährige frischen Wind in die Sendung gebracht. Doch ein erneutes Engagement ist nicht mit den anderen Terminen von Florian Silbereisen vereinbar.

+++ Florian Silbereisen plaudert aus dem Nähkästchen: „Wir sahen aus, wie...“ +++

Florian Silbereisen hat zu viele Termine

Die 'Feste'-Shows, die Live-Tournee, die Dreharbeiten für das 'Traumschiff', eine komplette Staffel 'DSDS' wäre da nicht mehr stemmbar. „Mir hat DSDS sehr viel Spaß gemacht. Aber ich konnte nur deshalb in drei Folgen dabei sein, weil aufgrund der Corona-Krise andere Termine wie zum Beispiel ,Traumschiff‘-Drehs abgesagt wurden. Zeitlich wäre es durch meine TV-Shows und unsere Schlagerfest-Tournee für mich gar nicht möglich, in der kompletten nächsten Staffel mitzuwirken“, so Silbereisen gegenüber 'Bild'.

+++ Florian Silbereisen spricht über neue Liebe – „Habe nicht vor..." +++

Wann werden wir wieder Florian Silbereisen in ausverkauften Hallen sehen? Foto: imago images

Unklar ist auch, ob Oana Nechiti in der kommenden DSDS-Staffel noch dabei sein wird. Wir erinnern uns, kurz nach dem Finale hatte die Tänzerin einen verräterischen Post abgegeben. Alles dazu findest du hier.