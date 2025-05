Flohmarkt-Moderator verliert die Geduld: Käuferin will nicht auflegen

Diese Sendung ist ein echtes Juwel, das bislang wohl nur die wenigsten Zuschauerinnen und Zuschauer des ARD-Fernsehens auf dem Zettel hatten. Der „Flohmarkt“ im Saarländischen Rundfunk. Immer samstags um 18.15 Uhr grüßt Michael Friemel aus seinem ganz eigenen Indoor-Trödel-Studio. Hier darf eine Privat-Verkäuferin oder auch ein Privatverkäufer all ihre oder seine Schätze ausstellen und an unterschiedlichste Anrufer verkaufen.

Da stehen seltene Porzellanteller neben Flugzeugmodellen, Tischdeckchen, Uhren oder auch Uralt-Joysticks. Wer das alles kaufen soll? Gute Frage. Aber irgendwie finden sich immer Menschen, die im „Flohmarkt“-Studio anrufen und von Michael Friemel freundlichst begrüßt, ab und an aber auch aus der Sendung komplimentiert werden. So wie eine Anruferin am vergangenen Samstag.

Flohmarkt-Anruferin will gar nicht mehr auflegen

Diese hatte beim „Flohmarkt“ angerufen, da sie sich für unterschiedlichste Steingut-Waren interessierte , kaufte direkt das halbe Angebot von Verkäuferin Elfi Brest leer. Und schien dabei so richtig ins Reden gekommen zu sein. „Mein Herz geht auf, wenn ich sowas sehe“, schwärmte die Anruferin.

Als Michael Friemel dann auch noch fragte, wo sie denn die neuerworbenen Stücke hinstellen wolle, war es geschehen. „Ich habe einen wunderschönen sechseckigen Tisch aus Holz. Selbstgemacht. Da kommen die Teile drauf. Das arrangiert sich gut mit dem Krug und den Bechern, dann kommt noch ein Teil oben auf den Schrank, das ist so ein ganz alter …“, berichtete sie, als der „Flohmarkt“-Moderator sie unterbrach.

„Ich habe ja die Frage selbst gestellt, das Problem ist nur, ich wusste ja nicht, dass sie noch eine Viertelstunde Einrichtungsberatung machen. Wir müssen ein bisschen weitermachen. In Ordnung?“, fragte er seine Anruferin. Die schien sich aber nicht so recht abwimmeln zu lassen. „Haben Sie auch noch eine Butterdose zu Hause?“, wollte sie von der Verkäuferin wissen. Sie wolle nachschauen, versprach Elfi Brest. Und damit ließ sich die engagierte Anruferin dann auch endlich aus der Leitung bewegen.