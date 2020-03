Fler von der Polizei verhaftet – schwere Vorwürfe gegen den Rapper

Die Berliner Polizei hat am Dienstagmorgen Rapper Fler (alias Patrick Losensky) verhaftet. Gegen Fler liegt ein Haftbefehl wegen Raub und Körperverletzung vor.

Fler festgenommen

Die Festnahme von Fler hat die Staatsanwaltschaft Berlin auf ihrem Twitter-Account öffentlich gemacht. Der Haftbefehl wurde in Berlin-Zehlendorf vollstreckt.

Berliner Polizeibeamte haben heute früh gegen 10.00 Uhr im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin in Zehlendorf den #Rapper #Fler verhaftet. Grundlage ist ein #Haftbefehl wegen Raubes u. Körperverletzung zum Nachteil eines RTL-TV-Teams vom 02.03.2020. HB-Verkündung erfolgt heute. — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 10, 2020

Hintergrund ist ein Angriff von Fler auf einen Kameramann von RTL am 2. März am Ku'Damm in Berlin.

Eine Reporterin des Fernsehsenders sprach den Berliner auf seinen öffentliche Auseinandersetzung mit einer Frauenrechtlerin an, als der 37-Jährige ohne Vorwarnung ausrastete.

Zuerst schlug er gegen die Ausrüstung des Kameramanns, danach schlug er dem Mann mit der Faust ins Gesicht – dieser erlitt eine Platzwunde am Auge und musste im Krankenhaus behandelt werden, so schildert es „RTL“.

--------------

Mehr News:

----------------

Fler selbst hatte sich zu dem Vorfall auf Instagram geäußert, die Vorwürfe von sich gewiesen und sich auf seine Persönlichkeitsrechte berufen.

Laut Staatsanwaltschaft Berlin werde der Haftbefehl gegen den Rapper noch am Dienstag verkündet, die Durchsuchungsmaßnahmen dauern an. (jg,kv)