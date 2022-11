Fleetwood Mac-Sängerin Christine McVie (†79) ist tot – „Gibt keine Worte, die unsere Trauer beschreiben“

Es ist eine bittere Nachricht für Musik-Fans, die am Mittwochabend (30. November) öffentlich wird. Fleetwood Mac-Sängerin Christine McVie ist tot. Die Musikerin ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Die Nachricht über den Tod der Sängerin gab die Band auf ihrem eigenen Twitter-Kanal bekannt und fand dabei emotional Worte, um von Christine McVie Abschied zu nehmen.

Fleetwood Mac betrauern tote Sängerin

Bei Songs wie „You Make Loving Fun“, „Everywhere“ und „Don’t Stop“ hinterließ sie mit ihrer ganz besonderen Stimme bleibenden Eindruck. Auf dem Twitter-Kanal von Fleetwood Mac gedenkt die Band jetzt mit liebevollen Zeilen ihrem Mitglied.

„Es gibt keine Worte, die unsere Trauer über das Ableben von Christine McVie beschreiben können. Sie war wirklich einmalig, besonders und über alle Maßen talentiert. Sie war die beste Musikerin, die man in seiner Band haben konnte, und die beste Freundin, die man in seinem Leben haben konnte“, heißt es in dem Beitrag. Weiter lässt die Band ihre Fans wissen: „Wir hatten das Glück, ein Leben mit ihr zu haben. Wir haben Christine einzeln und gemeinsam sehr geschätzt und sind dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir haben. Wir werden sie so sehr vermissen.“

Fleetwood Mac-Fans nehmen Abschied

Laut BBC gab die Familie der Sängerin in einem Statement bekannt, dass Christine McVie „nach kurzer Krankheit“ im Krankenhaus gestorben sei. In der Band war sie nicht nur als Sängerin, sondern auch am Keyboard aktiv.

McVie kam nach ihrer Hochzeit mit Fleetwood Mac-Bassist John McVie in die Band. Nach 28 Jahren verließ die Sängerin die Band, um als Solokünstlerin zu arbeiten. Ihr Unterfangen hielt allerdings nur bis 2014, dann schloss sie sich wieder Fleetwood Mac an.

Auch ihre Fans nehmen Abschied. „Möge sie in Frieden ruhen“, „Das macht mich sehr traurig. Ihre Stimme war unglaublich“, „Ich war wirklich am Boden zerstört, als ich die traurige Nachricht über Christine McVie hörte. Fleetwood Mac ist eine meiner größten Inspirationen, sie wird niemals vergessen werden“, sind nur einige der Nachrichten, mit denen die Fans der Band ihre Anteilnahme ausdrücken.