„First Dates“ (Vox): Kandidat will seinem Date einen Antrag machen – doch dann kommt alles ganz anders

Bei „First Dates“ wollen Singles die große Liebe finden. Oftmals sprechen die Kandidaten bereits bei ihrem ersten Date über eine gemeinsame Zukunft und wie die Familienplanung des jeweils anderen ausschaut.

Christian will bei „First Dates“ sogar sofort Nägeln mit Köpfen machen. Dabei hat er seine Date-Partnerin Carmen noch gar nicht kennengelernt.

„First Dates“: So stellt sich Christian seine Zukünftige vor

Christian weiß genau, was er will. Im „First Dates“-Interview erklärt der 55-Jährige: „Das Wichtigste ist, sie muss lachen. Sie muss einfach immer glücklich sein. Sie muss mich einfach mit ihrem Lachen glücklich machen.“

Seine Traumfrau sollte am besten Blond, klein und zierlich sein. Carmen entspricht diesem Ideal leider nicht ganz, doch schon zu Beginn können die Zwei herzlich miteinander lachen – und das scheint doch schon mal die halbe Miete zu sein.

-----------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich In einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-----------------------

Kandidat möchte es rote Rosen regnen lassen

Schon vor dem Date hat der Elektroniker einen genauen Plan ausgetüftelt, wie er die Frau um den Finger wickeln möchte. Christian hat einige Überraschungen in petto. Zunächst soll Roland Trettl am Tisch eine Rosenkanone platzen lassen. „Wenn das Date sympathisch ist, möchte ich gerne rote Rosen regnen lassen“, erklärt der Bayer.

Christian gibt Roland Trettl die wichtige Aufgabe: Mit einer Rosenkanone soll er das Date crashen. Foto: Screenshot TVNOW

„Später kriegt sie noch so einen Gutschein für einen Cocktail“, verrät Christian den Vox-Kameras. Doch damit nicht genug. Der Elektroniker will mehr...

-----------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“: Kandidatin Lisa bekommt besonderes Geschenk – doch ihr Blick spricht Bände

„First Dates“: Bochumer belügt sein Date eiskalt – dann fliegt alles auf

„First Dates“ (Vox): Frau hört DAS und ist geschockt – „Was stimmt denn mit dir nicht?“

-----------------------

Brautschleier und Ring: Christian hat schon alles geplant

„Dann will ich in die Fotobox. Da wollte ich ihr den Brautschleier aufsetzen, und mir so eine Käppi, und ich habe so einen kleinen Silberring und dann wollte ich sie fragen, ob ich ihr den 'First Dates'-Kennlernring anstecken darf“, berichtet Christian von seinen Plänen. Er will seinem Date also tatsächlich eine Art Antrag machen. Mutige Aktion.

Doch dann kommt alles ganz anders als geplant. Carmen kann den 55-Jährigen leider nicht von sich überzeugen und so regnet es weder rote Rosen, noch geht er vor der 54-Jährigen auf die Knie. Schade.

Christian und Carmen können viel miteinander lachen, doch für ein zweites Date reicht es leider nicht aus. Foto: Screenshot TVNOW

Die Rosenkanone lässt Roland Trettl anschließend einfach für seine Kollegen platzen.

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox oder jederzeit online bei TVNOW.