„First Dates“ (Vox): Kandidatin fühlt sich unwohl – „Hätte man beim zweiten Date erzählen können“

Vor dem ersten Date kann man schon mal richtig Muffensausen haben. Insbesondere dann, wenn man dabei auch noch von Fernsehkameras gefilmt wird – wie die Kandidaten bei „First Dates“.

In der „First Dates“-Folge von Montag wagt Henning aus Hamburg das TV-Experiment. Der 39-Jährige lernt Jacki aus Hannover kennen und zunächst scheinen sich die beiden blendend zu verstehen, doch dann packt Henning alte Kamellen aus.

„First Dates“-Kandidat Henning turnt seine Date-Partnerin Jacki mit nur wenigen Worten völlig ab. (Symbolbild) Foto: MG RTL D, IMAGO / Panthermedia

„First Dates“-Kandidat kann nicht aufhören von Ex-Freundin zu sprechen

Auf diese Informationen hätte „First Dates“-Teilnehmerin Jacki wirklich gerne verzichtet. Wenige Minuten nachdem sie und Henning an ihren Tisch geführt wurden, redet der Hamburger nur noch über seine Ex-Beziehung.

Dabei wollte Henning eigentlich nur von seinem Beruf als Veranstaltungstechniker erzählen: „Es ist meistens nicht so, dass ich jeden Tag um 18 Uhr Feierabend habe, sondern mal gibt es auch Überstunden und das war auch ein Problem in meinen Beziehungen.“ Durch die Corona-Pandemie habe er jedoch viel mehr Zeit zu Hause verbracht, was seiner Ex-Freundin wohl zu viel des Guten war.

„First Dates“-Kandidatin hat genug! Henning geht leer aus

Doch damit nicht genug. Nein, Henning hat gerade erst angefangen. „Unser großes Streitthema war: Ich kann mir Kinder noch gut vorstellen und bei ihr war das Thema schon komplett abgeschlossen mit einer Tochter. Da sollte nichts mehr hinterherkommen und das war dann das Ende“, berichtet der 39-Jährige.

Informationen, die Jacki nicht unbedingt von ihrem Blind Date hätte erfahren müssen. „Mir war es ganz zu Beginn viel zu früh, als er über seine Ex-Freundin sprach. Da habe ich gedacht: ,Okay, das hätte man beim zweiten oder dritten Date gerne erzählen können', aber das war mir dann doch zu tief beziehungsweise zu schnell“, stellt sie im Einzelinterview klar.

Der Ex-Partner sollte bekanntlich bei einem ersten Date ein Tabuthema sein. Das bekommt wenig später auch Henning zu spüren, denn Jacki entscheidet sich am Ende gegen ein weiteres Treffen mit ihm.

