„First Dates“ (Vox): Beim Dinner eskaliert die Situation – „Sie ist so aggressiv gerade“

Das gab es schon lange nicht mehr. Noch während des gemeinsamen Dinners bricht „First Dates“-Kandidatin Dunja plötzlich die Sendung ab.

Nicht jedes Paar bei „First Dates“ ist füreinander gemacht. Dass sich Singles am Ende der Vox-Show gegen ein zweites Date entscheiden, ist keine Seltenheit. Doch im Fall von Dunja und Achim eskaliert die Situation regelrecht.

Das „First Dates“-Rendezvous von Achim und Dunja nimmt ein böses Ende. (Symbolbild) Foto: MG RTL D, IMAGO / Panthermedia

„First Dates“: Selbstbewusste Ruhrtpottlerin trifft auf vornehmen Rheinländer

Dass diese Zwei nicht miteinander alt werden, ist wohl jedem „First Dates“-Zuschauer auf Anhieb klar. Dunja ist 48 Jahre alt, arbeitet als Altenpflegerin und kommt aus Duisburg. Die Ruhrtpottlerin ist nicht auf den Mund gefallen. Sie weiß, was sie will und lässt sich von niemandem etwas sagen: „Ich bin mein eigener Herr!“

Achim ist ebenfalls 48 Jahre alt und als Entwicklungsingenieur in Sinzig bei Bonn tätig. Er sucht vor allem nach einer gebildeten Frau, denn er findet: „Man muss sich einfach auf demselben Level unterhalten können.“ Schon an der Bar wird allerdings deutlich, dass die beiden so gar nicht auf einer Wellenlänge sind.

„War nicht mein Typ“, lautet Dunjas knallhartes Urteil. Und das lässt sie ihren Date-Partner auch spüren. Während Achim versucht, ein Gespräch zu starten, wirft ihm Dunja meist nur einsilbige Antworten entgegen. Seine Hobbys wie Wandern schmettert sie einfach ab. Autsch!

„First Dates“: Frau bricht Sendung ab – „Ich stand kurz vorm Explodieren“

Dunja findet, Achim redet zu viel. Er wiederum bedauert, dass sie kaum etwas von sich preisgibt. Als sie am gemeinsamen Tisch sitzen, hält es die 48-Jährige nicht länger aus. „Ich habe erst gedacht, ich steh' jetzt sofort auf und renn' einfach hier raus. Ich stand kurz vorm Explodieren“, erklärt sie später im Einzelinterview.

Und tatsächlich dauert es nicht lang, bis Dunja Achim ins Wort fällt. Ziemlich aufgebracht platzt es aus ihr: „Du redest aber sehr gerne, oder? Oder bin ich so ruhig? Normalerweise bin ich ja die Plaudertasche.“ Da wird auch Achim deutlich, dass dieses Rendezvous keinen Sinn mehr ergibt. „Ich glaube, sie ist so aggressiv gerade, weil ich überhaupt nicht das bin, was sie sich vorgestellt hat“, vermutet der Rheinländer.

Kurze Zeit später zieht Dunja die Reißleine und bricht das Date ab. Noch bevor ihnen das Essen serviert werden kann, verlassen die beiden das Vox-Studio. Roland Trettl versichert ihnen: „Die Rechnung geht auf uns.“

Er lädt Achim sogar dazu ein, noch einmal in die Sendung zu kommen. Vox macht sich deshalb nun auf die Suche nach einer neuen Frau für den Entwicklungsingenieur. Bewerben können sich die Damen auf der „First Dates“-Website.

