„First Dates“ (Vox): Als dieses Paar aufeinander trifft, ist Roland Trettl völlig irritiert

Manchmal scheint es sie wirklich noch zu geben: die Liebe auf den ersten Blick. Bei „First Dates“ durfte sich Gastgeber Roland Trettl selbst davon überzeugen.

Doch so richtig konnte es der „First Dates“-Moderator offenbar nicht wahrhaben. Als ein junges Pärchen in seinem Restaurant aufeinander trifft, ist er ganz baff.

„First Dates“: 18-Jährige träumt von großer Liebe

Bei „First Dates“ will die 18-jährige Emilia einen neuen Partner finden. Dabei hat die Abiturientin genaue Vorstellungen im Kopf: „Blond und blaue Augen wären schon schön. Auf jeden Fall sportlich, gut gebaut, muss mit beiden Beinen im Leben stehen. Der muss wissen, was er will.“ Im Klartext: Emilia hätte gerne einmal Prinz Charming.

Ob sie den in der Vox-Datingshow finden wird? Fraglich. Schließlich ist niemand perfekt.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Dating-Show

Bei einem Blind-Date lernen sich Singles im Restaurant von Roland Trettl kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Kandidaten, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

Die Vox-Sendung wird montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt

„First Dates“: Als ER das Restaurant betritt, ist es um Emilia geschehen

Am liebsten hätte Emilia gerne einen Mann, der etwas älter ist. Bei den Jungs in ihrem Alter „kann nichts Gutes bei rumkommen“, wie sie Kellner Nick erklärt.

Na das wollen wir doch mal sehen. Als Nächstes betritt der 19-jährige Tim den Raum. Zu Emilias Freude ist er blond, schlank, hat blaue Augen und macht eine Ausbildung zum Elektroniker. Dann wird es magisch in Roland Trettls Restaurant ....

„First Dates“: Roland Trettl kann es nicht fassen

Die Zwei sehen sich zum ersten Mal und scheinen nur noch Augen für sich zu haben. Es ist, als würden sie die ganze Welt um sich herum ausblenden. Ob das Liebe auf den ersten Blick ist?

Roland Trettl ist ganz irritiert. Sicherheitshalber fragt er nach: „Kennt ihr euch?“ Doch Emilia und Tim reagieren gar nicht. Sie sind hin und weg. Erst nachdem Roland ein weiteres Mal nachfragt, antworten sie, dass sie sich noch nie zuvor gesehen haben.

Am Ende entscheiden sie sich für ein zweites Treffen.

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.