„First Dates“ (Vox): Üble Abfuhr! Aus diesem banalen Grund serviert Mann Kandidatin knallhart ab

Eine First Dates-Kandidatin macht zum zweiten Mal bei der Kuppelshow auf Vox mit. Als sie Roland Trettl erzählt, warum sie abserviert wurde, kann er es nicht glauben.

Was für eine unglaubliche Geschichte, die sich bei „First Dates“ (Vox) zugetragen hat!

Als die Kandidatin Roland Trettl erzählt, warum sie bei ihrem ersten Date abserviert wurde, ist der „First Dates“-Moderator völlig fassungslos.

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl fassungslos

Bei „First Dates“, der Kuppel-Show bei Vox, wird nicht aus jedem Paar ein Match. Auch wenn viele Kandidaten von der Großen Liebe träumen, hören sie am Ende des Dates ein „Nein“ ihres Gegenübers. Doch manche Begründungen verschlagen selbst Roland Trettl die Sprache.

So auch bei Catherine. Doch die 40-Jährige bekam eine üble Abfuhr von ihrem „First Dates“-Partner. Nun steht sie erneut vor Roland Trettl, der ihr hoffentlich dieses Mal ihren Mr. Right vorstellen darf.

Kandidatin zum zweiten Mal bei „First Dates“

Roland Trettl ist überrascht, als „First Dates“-Kandidatin Catherine wieder vor ihm steht. Denn die sympathische Reiseverkehrsfrau war schon einmal zu Gast in seinem Restaurant. „Hallo! Ich kenn dich ja. Wahnsinn!“, begrüßt er sie.

Damals lief Catherines Date sogar ganz gut. Doch nach der Vox-Show wollte ihr Gegenüber plötzlich nichts mehr von ihr wissen. „Es war ein sehr nettes Date, aber leider nicht die große Liebe“, erinnert sich die Single-Dame an ihre erste Datingerfahrung im Fernsehen.

------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox und TV NOW ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant in Köln bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Die Anmeldung erfolgt online

Im Abspann erfahren die Zuschauer, ob ein zweites Treffen erfolgreich war

------------------------

„First Dates“-Kandidatin wird eiskalt abserviert

Es sei ein klares Nein gewesen, doch das ging offenbar nicht von der Hessin aus. Roland Trettl ist irritiert: „Er hat Nein gesagt? Das passiert aber selten. Wenn, dann sagen immer die Frauen Nein bei uns.“

Catherine hofft darauf, im zweiten Anlauf ihren Mr. Right und Partner fürs Leben zu finden. Foto: Screenshot TVNOW

Auch Catherine scheint noch etwas geknickt zu sein. „Ich hätte mich gerne noch mal mit dem netten Herrn getroffen“, gesteht sie gegenüber des Starkochs. Doch als sie Roland Trettl verrät, woran es zwischen den beiden gescheitert ist, ergibt alles plötzlich einen Sinn.

------------------------

------------------------

„First Dates“-Liebe scheitert an banalem Grund

„Ich war zu wenig Fußballfan“, erklärt Catherine. Unglaublich, dass die liebenswerte Reiseverkehrsfrau aus diesem banalen Grund abserviert wurde. Das denkt sich augenscheinlich auch Roland Trettl, der völlig baff zu sein scheint.

Roland Trettl kann nicht fassen, wieso Catherine einen Korb von ihrem Date-Partner erhalten hat. Foto: Screenshot TVNOW

„Das spricht für dich“, entgegnet er Catherine aufmunternd. Bleibt nur zu hoffen, dass Simon ihr mehr Glück verspricht. Deutlich romantischer wurde es zwischen Petra und Frank. Warum die beiden sich sogar schon vor der Bar einen Kuss gaben, erfährst du hier.

„First Dates“: Das sind die Sendetermine

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.